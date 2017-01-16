Уйти по-английски. 17 января огласят план Brexit

Владимир Матвеев — обозреватель, для РИА Новости Украина

Главным вопросом процесса выхода британские чиновники и парламентарии назвали сохранение или отказ от доступа к единому рынку ЕС. Если Великобритания отвергнет доступ к рынку ЕС, она может изменить экономическую модель.

Ожидается, что британский премьер-министр Тереза Мэй 17 января обнародует детали выхода Великобритании из Евросоюза. Ее выступление пройдет в правительственном особняке для особых приемов — Ланкастер Хаус — в центре Лондона, сообщил в воскресенье, 15 января, на своем сайте телеканал Sky News.

Материалы о возможном содержании речи Мэй в воскресенье опубликовали одновременно ряд британских изданий. Они пишут, что премьер-министр объявит о готовности выйти из Евросоюза по так называемому "жесткому сценарию", подразумевающему выход страны из единого европейского рынка, передает ВВС.

Так, по данным издания The Sun, Мэй продемонстрирует приверженность заявленной ранее формуле "Brexit means Brexit" ("Brexit означает Brexit"), свидетельствующей о категоричности разрыва Лондона с Брюсселем. Первые практические шаги для реализации преобразований на трех указанных направлениях могут быть сделаны в течение 75 дней с момента объявления о них.

Корреспондент ВВС Крис Мейсон отмечает, что на Даунинг-стрит не комментируют и не подтверждают практически никакие утечки относительно содержания речи, что, однако, позволяет сделать некоторые предположения и прогнозы. По мнению экспертов, прослеживается ориентировочный путь, которым Мэй, вероятно, может следовать в процессе реализации выхода из Евросоюза.

Британский суд дал парламенту право голоса в вопросе Brexit. Мэй подготовила свою речь по требованию парламента, потребовавшего опубликовать план выхода из Евросоюза до начала официальных переговоров с Брюсселем по этому вопросу. Главным вопросом они назвали "сохранение или отказ от доступа к единому рынку ЕС", сообщает ВВС.

Одно из основных разногласий между Великобританией и ЕС возникли по поводу неконтролируемой и контролируемой миграции. Согласно утверждениям СМИ, Соединенное Королевство ограничит свободу трудоустройства для граждан стран Евросоюза на своей территории.

По информации телеканала Sky News, намерение главы Кабинета министров контролировать иммиграцию и границу, предоставляет возможность предположить, что Мэй может пожертвовать доступом к единому рынку. А стремление заключать торговые договоры с такими странами, как Новая Зеландия (член Содружества Наций), означает ее готовность выйти из таможенного союза с ЕС, а также из-под юрисдикции Европейского суда в Люксембурге.

Прекращение действия договора о ТС позволит правительству Великобритании приступить к переговорам о возможном заключении двусторонних соглашений о свободной торговле с такими державами, как США и Австралия.

"Мягкий сценарий", за который выступают сторонники евроинтеграции, предполагал сохранение доступа к рынку. Однако, в таком случае, Великобритания должна была сохранить за гражданами ЕС право свободного въезда в страну. Для Лондона также неприемлемы планы Брюсселя создать оборонный компонент Евросоюза.

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В августе 2016 года Мэй пообещала, что превратит выход страны из состава ЕС в успех, отметив при этом: "Великобритания не вернется в ЕС через черный ход". Пока новые договорённости с Брюсселем не вступят в силу, будет действовать переходный период.

Напомним, после согласия Мэй очертить свой подход к Brexit и придать огласке свой план Палата общин в декабре 2016 года парламент дал предварительное согласие запустить процесс выхода из Евросоюза к концу марта 2017 года.

Выход Великобритании из Евросоюза приведет к существенным изменениям в международной политике и экономике. При этом Великобритания находится в состоянии стратегического и особого сотрудничества с международным субъектом, гораздо мощнее ЕС — с США.