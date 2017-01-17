Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс обсудят Brexit - Мэй

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина, Мария Табак. Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что автономные регионы получат возможность принять участие в обсуждении условий выхода Великобритании из ЕС в рамках специальной министерской комиссии.

"Автономные регионы получат возможность принять участие. Для этого создана специальная министерская комиссия, в которой участвуют главы регионов. Мы уже получили предложения Шотландии и с нетерпением ждем от других двух регионов", — сказала Мэй, выступая с большой речью о предстоящем выходе страны из ЕС.

Ранее Иэй отметила, что итоговый документ по Brexit должен одобрить парламент Британии.