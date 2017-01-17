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    Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс обсудят Brexit - Мэй

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    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (392)

    (обновлено: )6310
    Сообщается, что для обсуждения создана специальная министерская комиссия, в которой участвуют главы Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса. Мэй уточнила, что Лондон уже получила предложения Шотландии.
    Тереза Мэй
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина, Мария Табак. Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что автономные регионы получат возможность принять участие в обсуждении условий выхода Великобритании из ЕС в рамках специальной министерской комиссии.

    "Автономные регионы получат возможность принять участие. Для этого создана специальная министерская комиссия, в которой участвуют главы регионов. Мы уже получили предложения Шотландии и с нетерпением ждем от других двух регионов", — сказала Мэй, выступая с большой речью о предстоящем выходе страны из ЕС.

    Ранее Иэй отметила, что итоговый документ по Brexit должен одобрить парламент Британии.

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