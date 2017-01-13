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Мэй: автор "доклада" по Трампу давно не работает на британскую разведку

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Смена власти в США (383)

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что человек, подготовивший доклад о компромате на Дональда Трампа, уже много лет не работает на британское правительство.
Тереза Мэй
REUTERS Andrew Yates

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что предполагаемый автор "доклада" о компромате на избранного президента США Дональда Трампа Кристофер Стил уже много лет не работает на британские спецслужбы.

Дональд Трамп
REUTERS Jonathan Ernst
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"Совершенно ясно, что человек, подготовивший этот доклад, уже много лет не работает на британское правительство", — сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Новой Зеландии.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим о том, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки".

В четверг стало известно имя составителя доклада — им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь".

По словам Пескова, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.

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