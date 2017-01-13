Вы многого хотите, у Трампа вообще нет никакой позиции по Украине - Волошин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В среду новоизбранный президент Соединенных Штатов провел свою первую пресс-конференцию. Во время общения с прессой Дональд Трамп много говорил о России, вспомнил об опубликованном в СМИ компромате, заверил, что передаст свою бизнес-империю сыновьям. Несмотря на ожидания украинских лидеров, вопрос Украины на пресс-конференции не поднимался.

Эксперт-международник Олег Волошин считает, что Дональду Трампу будет тяжело стать для США сильным президентом, и он рискует стать для американцев чем-то вроде бывшего главы Украины Виктора Януковича.

"По итогам первой пресс-конференции стал ясен один ключевой момент — у Трампа и американских журналистов взаимная неприязнь. Его президентство пока вообще не воспринимается. Мне кажется, что Трамп очень долго будет чем-то вроде Виктора Януковича в Украине — какая-то часть общества, довольно шумная, будет заряжена против него. Общение журналистов с Трампом напомнило известный конфликт Януковича с тогда еще журналистом Мустафой Найемом, когда президенту пришлось отвечать на очень острые и неприятные вопросы. Могу сказать одно — Трампу будет очень непросто управлять США. В отличие от избрания Барака Обамы, президентство Трампа для многих в Америке остается катастрофой", — отметил Волошин.

Эксперта абсолютно не удивило, что на своей пресс-конференции президент США так и не коснулся украинского вопроса.

"По большому счету, Трамп не собирался говорить о внешней политике и его просто вынудили представители СМИ. При этом отвечал он невнятно и размыто. Трампа никто даже не спросил об Украине, что свидетельствует о том, что американское общество вообще не волнуют украинские проблемы. Уверен, что у нового президента вообще нет никакой позиции по Украине. Чем Украина лучше, скажем, Филиппин или Индии с Бразилией — стран гораздо более мощных и значимых. В Украине привыкли, что мы — пуп земли и весь мир вращается вокруг нас", — заявил специалист

По мнению Волошина, политику Трампа в отношении Украины будут определять его отношения с Российской Федерацией.

"Нужно понимать, что никакой отдельной симпатии или антипатии к Украине. Есть симпатии или антипатии относительно России, как ключевого фактора во всех международных вопросах. В отличие от Обамы, Трамп будет по своим ощущениям определять внешнюю политику, а не так, как ему советуют или, как положено", — резюмировал он.