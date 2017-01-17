Мы не будет держаться ни за какие элементы членства в ЕС - текст речи Мэй

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина, Мария Табак. Великобритания не собирается строить свои будущие отношения с ЕС по каким-либо существующим образцам и не будет держаться ни за какие элементы членства в объединении. Об этом во вторник заявит премьер-министр страны Тереза Мэй.

Во вторник премьер выступит в лондонском Ланкастер-хаусе с большой речью, посвященной предстоящему выходу страны из ЕС. Согласно фрагментам текста выступления, распространенным в понедельник вечером через британские СМИ, премьер представит план выхода из ЕС, состоящий из 12 пунктов.

"Ни о каком частичном членстве в ЕС, ни о какой ассоциации с ЕС, ни о чем, что будет означать, что мы одной ногой в ЕС, а другой – вне его, ни о чем этом не может быть и речи. Мы не намерены принимать уже существующие у других стран модели. Мы не собираемся держаться ни за какие элементы членства, когда покинем ЕС", — говорится в тексте речи.

"Великобритания покидает ЕС. И моя работа – добиться выгодных для Британии условий", — отмечается в документе.

При этом Мэй скажет, что Великобритания не собирается самоизолироваться.

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"Я хочу, чтобы мы стали поистине "Глобальной Британией" – лучшим другом и соседом наших европейских партнеров, но также и страной, которая имеет связи и за пределами Европы", — говорится в тексте речи.

Мэй перечислит свои 12 основных приоритетов на предстоящие переговоры, в основе которых лежат четыре ключевых принципа: ясность и прозрачность, построение более сильной, более справедливой и поистине глобально ориентированной Британии.

"У нас есть двенадцать целей, которые сводятся к одной большой: обеспечение нового, позитивного и конструктивного партнерства между Британией и ЕС", — отмечается в тексте выступления Мэй.

В число 12 приоритетов войдут возвращение Британии контроля за границами, вывод страны из-под юрисдикции Европейского суда и подписание договоров о свободной торговле.

Цитаты из речи Мэй подтверждают ранее появлявшуюся в СМИ информацию о том, что она заявит о намерении вывести Великобританию не только из ЕС, но и из общего рынка и Таможенного союза ЕС.

Речь Мэй может привести к углублению раскола внутри правящей Консервативной партии. Признав, что она, по сути, выступает за так называемый "жесткий Brexit" (выход не только из ЕС, но и из общего рынка), премьер подтвердит худшие опасения проевропейски настроенных политиков, настаивавших на том, что, голосуя за Brexit, британцы проголосовали за выход из ЕС и только.

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Британское правительство рассчитывает официально запустить процесс выхода из ЕС в конце марта. Переговоры с ЕС продлятся, как ожидается, от полутора до двух лет. Намерение следовать заявленному графику, как ожидается, Мэй также подчеркнет в своем выступлении, однако это зависит не только от нее. Если Верховный суд в этом месяце постановит, что правительству требуется подтверждение парламента для запуска процедуры выхода страны из ЕС, то это может привести к затягиванию на неопределенное время внутрибританской дискуссии вокруг условий Brexit.