Мэй: Великобритания покинет Таможенный союз ЕС

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что страна покинет общий европейский рынок и Таможенный союз ЕС, но рассчитывает на заключение новых взаимовыгодных соглашений со странами Евросоюза.

"То, что я предлагаю, невозможно сделать, оставаясь в составе общего рынка. Не выйти из состава общего рынка – это не выход из ЕС", — сказала Мэй, выступая с большой речью о предстоящем выходе страны из ЕС.

"Я не хочу быть связанной элементами Таможенного союза, которые будут мешать нам вести работу над заключением собственных торговых соглашений", — отметила премьер.

В то же время она подчеркнула, что рассчитывает на заключение новых соглашений с ЕС.

"Я открыта идее заключения новых договоренностей в таможенной сфере", — отметила премьер.

Смотрите также: Отношение украинцев к вступлению в ЕС, НАТО и Таможенный Союз

"Мы не стремимся сохранить членство в общем рынке. Вместо этого мы добиваемся максимального доступа к нему через новое, всеобъемлющее, надежное и амбициозное соглашение о свободной торговле", — подчеркнула премьер.