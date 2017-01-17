наверх
17.01.201716:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37- 0.13
  • USD27.72+ 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мэй: Великобритания покинет Таможенный союз ЕС

    (обновлено: )54630
    Как подчеркнула Тереза Мэй, Лондон не хочет быть связанным элементами Таможенного союза, которые будут мешать стране вести работу над заключением собственных торговых соглашений.
    Тереза Мэй
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool

    КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что страна покинет общий европейский рынок и Таможенный союз ЕС, но рассчитывает на заключение новых взаимовыгодных соглашений со странами Евросоюза.

    Министр иностранных дел России Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Штайнмайер: я констатирую кризис в Евросоюзе

    "То, что я предлагаю, невозможно сделать, оставаясь в составе общего рынка. Не выйти из состава общего рынка – это не выход из ЕС", — сказала Мэй, выступая с большой речью о предстоящем выходе страны из ЕС.

    "Я не хочу быть связанной элементами Таможенного союза, которые будут мешать нам вести работу над заключением собственных торговых соглашений", — отметила премьер.

    В то же время она подчеркнула, что рассчитывает на заключение новых соглашений с ЕС.

    "Я открыта идее заключения новых договоренностей в таможенной сфере", — отметила премьер.

    Смотрите также: Отношение украинцев к вступлению в ЕС, НАТО и Таможенный Союз

    "Мы не стремимся сохранить членство в общем рынке. Вместо этого мы добиваемся максимального доступа к нему через новое, всеобъемлющее, надежное и амбициозное соглашение о свободной торговле", — подчеркнула премьер.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Полиция. Архивное фото
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину