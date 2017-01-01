В мире
RSS

ИГ планирует применить химоружие в Великобритании

Тема:

Террор в Европе (63)

8
По словам замглавы британского МВД Бена Уоллеса, целями ИГ являются атаки с большим числом жертв, у них нет нравственных преград, мешающих применить химическое оружие против населения.
Флаг террористической организации Исламское государство
REUTERS Dado Ruvic

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" планирует теракты с применением химического оружия в Великобритании, заявил замглавы британского МВД Бен Уоллес.

Мигранты на греко-македонской границе
REUTERS Stoyan Nenov
Эксперт о том, когда и чем закончится наступление ислама на Европу

"Целями ИГ, несомненно, являются атаки с большим числом жертв. У них нет нравственных преград, мешающих применить химическое оружие против населения", — заявил Уоллес в интервью газете Sunday Times.

Замминистра отметил, что он имеет в виду не конкретный план ИГ, а их возможные амбиции. "Мы видели сообщения о применении химоружия в Ираке и Сирии. Мы видели, что они хотят сделать это в Европе", — отметил он.

В качестве доказательства он привел, арест членов ячейки ИГ в Марокко, у которых были обнаружены токсичные химические и биологические вещества.

Издание со ссылкой на британскую разведку сообщает, что боевики ИГ могут сами производить иприт и экспериментировали с биологическим оружием.

ранее сообщалось, что вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По его информации, в результате нападения погибли 35 человек и около 40 получили ранения.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Елка на Софийской площади
Привет, год 2017!
Расстрел в ночном клубе Стамбула
Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
Донбасс: блокада и пиар