ИГ планирует применить химоружие в Великобритании

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" планирует теракты с применением химического оружия в Великобритании, заявил замглавы британского МВД Бен Уоллес.

"Целями ИГ, несомненно, являются атаки с большим числом жертв. У них нет нравственных преград, мешающих применить химическое оружие против населения", — заявил Уоллес в интервью газете Sunday Times.

Замминистра отметил, что он имеет в виду не конкретный план ИГ, а их возможные амбиции. "Мы видели сообщения о применении химоружия в Ираке и Сирии. Мы видели, что они хотят сделать это в Европе", — отметил он.

В качестве доказательства он привел, арест членов ячейки ИГ в Марокко, у которых были обнаружены токсичные химические и биологические вещества.

Издание со ссылкой на британскую разведку сообщает, что боевики ИГ могут сами производить иприт и экспериментировали с биологическим оружием.

ранее сообщалось, что вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По его информации, в результате нападения погибли 35 человек и около 40 получили ранения.