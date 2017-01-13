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Санкции против РФ минимально повлияли на экономику Евросоюза - ЕК

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Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (256)

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Санкции Европейского Союза в отношении Российской Федерации изначально планировались с минимальным влиянием на экономику стран политического блока, заявила Майя Косьянчич.
Флаг ЕС
RIA News

КИЕВ, 13 янв – РИА Новости Украина, Мария Князева. Влияние антироссийских экономических ограничительных мер Евросоюза имело минимальное значение для экономики ЕС, заявила на брифинге в пятницу Майя Косьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

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"Эти меры, конечно, не новые. … Они задумывались … с минимальным влиянием на экономику стран Евросоюза. Меры были в последний раз продлены в декабре прошлого года. В области конкретного влияния, я могут только повторить то, что уже сказала – оно было минимальным и смягчено другими мерами", — ответила она на вопрос, есть ли у ЕК оценки влияния этих ограничительных мер на экономику Евросоюза.

Напомним, согласно результатам исследования Австрийского института экономических исследований (WIFO), проведенного по заказу Министерства экономики Австрии, из-за введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 млрд евро.

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