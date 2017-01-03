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В Ираке погиб военнослужащий Великобритании

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Как сообщили в министерстве обороны Великобритании, военнослужащий погиб в иракском городе Таджи, в результате инцидента, который "сейчас расследуется".
Британские военные. Архивное фото
REUTERS Yiannis Kourtoglou

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Военнослужащий британских Вооруженных сил погиб в Ираке в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Ранее сообщалось, что представитель возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) погиб в Ираке в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями.

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"Министерство обороны с сожалением вынуждено сообщить о гибели солдата второго батальона полка герцога Ланкастерского", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Согласно сообщению, военнослужащий погиб в иракском городе Таджи, в результате инцидента, который "сейчас расследуется". Семья погибшего потребовала не разглашать его имя.

В понедельник международная коалиция сообщала, что ее удары в Ираке и Сирии привели к гибели уже 118 мирных граждан с начала антитеррористической операции против ИГ.

Террористическая группировка "Исламское государство" является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.

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