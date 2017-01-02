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Теракт в Стамбуле: ответственность взяла группировка ИГ

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Расстрел в ночном клубе Стамбула (28)

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В результате нападения на ночной клуб в турецком Стамбуле погибли 39 человек, среди которых были иностранцы. Также сообщалось о 69 пострадавших. Нападавшего пока еще не нашли.
Теракт в Стамбуле
@Hurriyet

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

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Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

IHLAS NEWS AGENCY/AFP
Теракт в Стамбуле. Расстрел в ночном клубе
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