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Россиянин погиб в теракте в ночном клубе Стамбула

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Расстрел в ночном клубе Стамбула (24)

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По информации источников в Минюсте Турции, Кувейт, Канада, Израиль, Сирия и Россия "потеряли по одному гражданину" в результате атаки. Также в теракте погибли по три гражданина Ливана и Ирака, по два гражданина Туниса, Индии, Марокко и Иордании.
Теракт в Стамбуле
@Hurriyet

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Россиянин погиб в теракте в ночном клубе Стамбула, передает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники в Министерстве юстиции Турции.

Раненный во время теракта в ночном клубе Стамбула
IHLAS NEWS AGENCY/AFP
Первый теракт Нового года. Стамбул, 35 погибших

Как сообщили источники агентства, к настоящему времени опознаны 38 из 39 жертв теракта.

По данным агентства, 11 погибших были гражданами Турции. Также в результате теракта погиб один человек, имеющий двойное гражданство — бельгийское и турецкое.

"Кувейт, Канада, Израиль, Сирия и Россия – все эти страны потеряли по одному гражданину в результате атаки", — говорится в сообщении агентства.

Также в теракте погибли по три гражданина Ливана и Ирака, по два гражданина Туниса, Индии, Марокко и Иордании. Помимо этого жертвами атаки стали семь граждан Саудовский Аравии. Гражданство еще одного погибшего выясняется.

Как добавляет агентство, имена погибших пока не раскрываются.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

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