МИД: граждан Украины среди погибших в теракте в Стамбуле нет

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Граждан Украины среди погибших во время теракта в Стамбуле нет, сообщил Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

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"Идентификация погибших и раненых в Стамбуле завершается. Граждан Украины среди жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что консул Украины поддерживает оперативный контакт с полицией Стамбула.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, нападавшего ищут.