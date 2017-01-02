Генконсульство РФ подтвердило, что в теракте в Стамбуле погибла россиянка

IHLAS NEWS AGENCY/AFP

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Генеральное консульство России в Стамбуле подтвердило, что гражданка России погибла при теракте в ночном клубе в новогоднюю ночь, сообщили РИА Новости в консульском учреждении.

"Да, подтверждаем. Изначально предполагали, что погибшая гражданка Азербайджана, но по документам она имеет российское гражданство", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в понедельник сотрудники консульства отправятся в морг на опознание.

Собеседник добавил, что дипломаты будут оказывать максимальную поддержку родственникам погибшей.

"Других граждан России среди погибших и раненных в результате теракта нет", — заявил представитель генконсульства.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, нападавшего ищут.