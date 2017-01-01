Украинка о спасении в Стамбуле: полицейский вытащил меня одной из первых

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Украинка рассказала на своей странице в Facebook, как спаслась из ночного клуба в Стамбуле, где террорист застрелил 39 человек.

"Пресловутое празднование, которое в инстаграме за несколько часов набрало более 25000 просмотров… за час до теракта. Все счастливы… 39 из них уже нет", — написала девушка.

"Только что нас отпустили из отделения. Террориста не нашли…

P. S. Спасибо полицейскому, который вытащил меня из-под стола одной из первых. Держал крепко мои руки и защищал своей спиной. Также спасибо девушке Наташе (как потом оказалось из Луцка), которая сняла свою накидку и отдала мне, видя голые плечи (поскольку одежду мы потеряли, бежали полураздетые по улице с полкилометра до участка под дождем), не зная ни кто я, ни откуда, тем более я общалась на английском, а он у меня без акцента…" — рассказала Наталья Вольнова.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.