Расстрел в ночном клубе Стамбула на Новый год

Полицейский спецназ и взрывотехники обыскивают ночной клуб в Стамбуле, в котором произошло вооруженное нападение.

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В результате нападения погибли не менее 35 человек, от 40 до 60 могли получить ранения.