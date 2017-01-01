В Стамбуле произошла стрельба около мечети, есть раненые

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Стамбуле неизвестный открыл огонь по мечети, передает Haberturk.

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Как отмечается, расстрел мечети произошел 1 января днем. Когда люди собрались в мечети для молитвы, боевик открыл огонь из винтовки.

Есть информация о двух раненых в результате инцидента.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле. По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.