Теракт в Стамбуле: идентифицированы 35 погибших из 39, украинцев нет

IHLAS NEWS AGENCY/AFP

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Идентифицированы 35 погибших из 39 вследствие ночного теракта в Стамбуле, украинцев среди них нет. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

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"Полиция Стамбула подтверждает 39 погибших и 69 раненых в результате ночного теракта. На этот момент генконсул Украины в Стамбуле сообщил, что из 39 погибших остаются не идентифицированными четверо. И двое из 69 раненых тоже не идентифицированы. Генконсул сообщает, что украинцев среди погибших и пострадавших нет", — отметил Кирилич.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.