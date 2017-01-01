Интерпол предложил помощь в расследовании теракта в Стамбуле

ROSLAN RAHMAN / AFP

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) осудила теракт в Стамбуле и предложила властям поддержку в расследовании трагедии, говорится в заявлении организации.

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"Интерпол осуждает нападение террористов в Стамбуле и предлагает властям Турции безоговорочную поддержку", — говорится в сообщении, размещенном на официальном аккаунте организации в Twitter.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь.

Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.