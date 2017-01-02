Теракт в Стамбуле: полиция подозревает гражданина Узбекистана или Киргизии

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В теракте в ночном клубе Стамбула подозревается гражданин Узбекистана или Киргизии, связанный с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает РИА Новости.

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Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, нападавшего ищут.

Как передает телеканал CNN Turk cо ссылкой на полицию, 28-31 декабря полиция арестовала в разных городах Турции 63 боевика ИГ, на основании допросов которых была получена информация о возможной причастности к нападению гражданина Узбекистана или Киргизии.