МИД: при теракте в Стамбуле украинцы не пострадали

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Из 39 погибших в Стамбуле опознан 21 человек, украинцев среди них нет, сообщает консульская служба МИД Украины в Twitter.

Смотрите также: На месте теракта в Стамбуле

"Из 39 погибших в Стамбуле опознан 21 человек. Граждан Украины среди погибших нет. Консулы на оперативной связи с полицией", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ночном клубе Стамбула неизвестные в костюмах Санта-Клаусов открыли огонь на вечеринке по случаю Нового года.

В результате погибли 39 человек. Среди них 16 иностранцев.