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МИД: при теракте в Стамбуле украинцы не пострадали

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Расстрел в ночном клубе Стамбула (16)

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По данным консульской службы, из 39 погибших в Стамбуле опознан 21 человек: "Граждан Украины среди погибших нет. Консулы на оперативной связи с полицией".
Вооруженное нападение в Стамбуле
@CNNTURK_ENG

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Из 39 погибших в Стамбуле опознан 21 человек, украинцев среди них нет, сообщает консульская служба МИД Украины в Twitter.

Расстрел в ночном клубе Стамбула на Новый год
@Hurriyet
Расстрел в ночном клубе Стамбула на Новый год

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"Из 39 погибших в Стамбуле опознан 21 человек. Граждан Украины среди погибших нет. Консулы на оперативной связи с полицией", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ночном клубе Стамбула неизвестные в костюмах Санта-Клаусов открыли огонь на вечеринке по случаю Нового года.

В результате погибли 39 человек. Среди них 16 иностранцев.

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