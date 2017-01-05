Великобританию в ЕС будет представлять бывший посол в Украине и РФ

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Новым послом Великобритании в Европейском Союзе (ЕС) станет бывший глава дипломатической миссии Соединенного Королевства в России Тим Барроу.

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на BBC, Барроу сменит Айвана Роджерса, который покинул пост посла в ЕС раньше запланированного срока.

В последнее время Роджерс, возглавлявший британское посольство в ЕС, подвергался критике со стороны парламентариев за свои резкие высказывания о Brexit. Ожидается, что новый посол будет играть ключевую роль в переговорах о выходе Великобритании из ЕС. В то же время, Барроу тоже сложно назвать горячим сторонником Brexit, отмечает издание.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, положительно отозвался о назначении Барроу послом в ЕС, назвав его "великолепным и глубокоуважаемым дипломатом".

Fantastic to have Tim Barrow as new UK Representative to EU. A brilliant and highly respected diplomat who will get the best deal for the UK — Boris Johnson (@BorisJohnson) 4 января 2017 г.

​Тим Барроу работал послом в России с 2011 по 2015 год, а с 2006 по 2008 год возглавлял британское посольство в Украине.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.