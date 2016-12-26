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Великобритания усилит авиаудары по террористам в Сирии в новом году - СМИ

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Военная кампания против "Исламского государства" (587)

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По информации высокопоставленного источника в вооруженных силах страны, Великобритания "расширит тренировки Демократических сил Сирии" и "усилит поддержку с воздуха" операции в Ракке.
Торнадо GR4 ВВС Великобритании
wikipedia

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. ВВС Великобритании готовятся увеличить количеством ударов в Сирии в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.

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Отмечается, что в уходящем году английские ВВС нанесли 60 авиаударов в Сирии и 347 — в Ираке. Однако, как пишет издание со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах, в новом году Великобритания сделает упор на действия в Сирии. Отмечается, что "Британия надеется, что Мосул будет занят к весне следующего года", и это позволит перейти в наступление в Сирии.

"Ракка — столица халифата", — заявил источник издания. Он отметил, что Великобритания "расширит тренировки Демократических сил Сирии" и "усилит поддержку с воздуха" операции в Ракке. "Нам будет нужно вести диалог с русскими", — добавил источник.

Ракка считается "столицей" боевиков ИГ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. Город с населением около 300 тысяч человек был захвачен в 2013 году. В настоящее время силы сирийской оппозиции ведут операцию по блокированию Ракки и ее освобождению.

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