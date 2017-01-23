Додон настаивает на соглашении о признании НАТО нейтралитета Молдавии

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон намерен предложить на встрече с руководством НАТО в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета Молдавии со стороны альянса.

"Намерен настаивать на отмене соглашения об открытии бюро связи НАТО в Кишиневе. Более того, намерен предложить в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета Молдавии со стороны НАТО", — заявил Додон РИА Новости.

Он подчеркнул, что "соглашение о признании нейтралитете намерен предложить руководству альянса".

В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдавии и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики. Ранее новый президент Молдавии Додон подверг критике соглашение об открытии в Кишиневе офиса НАТО, отметив, что "намерен противостоять любым попыткам втягивания республики в военные блоки". Однако соглашение вступило в силу еще до инаугурации Додона

Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО.

Ранее Додон заявил, что в Молдавии никто не пойдет на признание Крыма российским.