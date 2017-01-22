Фийон: Украина и Грузия не предназначены для входа в ЕС и НАТО

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Бывший премьер Франции Франсуа Фийон в интервью газете Monde назвал безответственными заявления политиков, желавших вступления Украины и Грузии в НАТО.

"Всегда ли Запад был надежным? Не вводили ли никогда в заблуждение Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? У России есть немало ответственности, но не у нее одной. Я вам напомню о безответственных высказываниях тех, кто хотел вступления Грузии и Украины в НАТО", — сказал Фийон.

Как он отметил, "нужно просто признать, что Украина и Грузия не предназначены для входа в ЕС и НАТО".

"Зачем нам нужно было развертывать противоракетную оборону у российской границы? Мы допустили много ошибок. Я со всей серьезностью отмечаю российский крен. И можем ли мы вернуть Россию к более разумным позициям? Я не знаю, но крайне необходимо это попробовать", — отметил экс-премьер.

Ранее глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что не видит причин ожидать изменения отношения альянса к Украине после смены администрации в США; НАТО продолжит оказывать содействие в укреплении обороноспособности страны.