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    Фийон: Украина и Грузия не предназначены для входа в ЕС и НАТО

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    Как заявил бывший премьер Франции Франсуа Фийон в интервью, "нужно просто признать, что Украина и Грузия не предназначены для входа в ЕС и НАТО".
    Франсуа Фийон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Бывший премьер Франции Франсуа Фийон в интервью газете Monde назвал безответственными заявления политиков, желавших вступления Украины и Грузии в НАТО.

    Филип Ковачевич
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    Эксперт о Трампе, Третьей мировой войне и распаде НАТО

    "Всегда ли Запад был надежным? Не вводили ли никогда в заблуждение Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? У России есть немало ответственности, но не у нее одной. Я вам напомню о безответственных высказываниях тех, кто хотел вступления Грузии и Украины в НАТО", — сказал Фийон.

    Как он отметил, "нужно просто признать, что Украина и Грузия не предназначены для входа в ЕС и НАТО".

    "Зачем нам нужно было развертывать противоракетную оборону у российской границы? Мы допустили много ошибок. Я со всей серьезностью отмечаю российский крен. И можем ли мы вернуть Россию к более разумным позициям? Я не знаю, но крайне необходимо это попробовать", — отметил экс-премьер.

    Ранее глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что не видит причин ожидать изменения отношения альянса к Украине после смены администрации в США; НАТО продолжит оказывать содействие в укреплении обороноспособности страны.

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