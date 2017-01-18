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    Политика

    Причин для смены отношения НАТО к Украине при Трампе нет – Военный комитет

    Тема:

    Смена власти в США (473)

    (обновлено: )62
    Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел отметил, что причин в изменении отношения к Украине нет, НАТО активно работает с украинскими партнерами.
    Флаги Украины и НАТО
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 18 янв – РИА Новости Украина. Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что не видит причин ожидать изменения отношения альянса к Украине после смены администрации в США; НАТО продолжит оказывать содействие в укреплении обороноспособности страны.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Нет причин полагать, что позиция в отношении Украины будет изменена. Мы работаем с украинскими партнерами, усиливая их обороноспособность путем обучающих программ, работы (нашей) команды по связи, пакета поддержки Украины", — сказал Павел журналистам, отвечая на вопрос, следует ли ожидать изменения украинской политики НАТО при администрации Дональда Трампа.

    Он отметил, что НАТО "продолжит этот процесс" помощи.

    Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила ранее, что Украина и НАТО завершают работу над годовой программой сотрудничества, сейчас Киев ждет от альянса одобрения наработанного документа.

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