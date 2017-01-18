Причин для смены отношения НАТО к Украине при Трампе нет – Военный комитет

КИЕВ, 18 янв – РИА Новости Украина. Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что не видит причин ожидать изменения отношения альянса к Украине после смены администрации в США; НАТО продолжит оказывать содействие в укреплении обороноспособности страны.

"Нет причин полагать, что позиция в отношении Украины будет изменена. Мы работаем с украинскими партнерами, усиливая их обороноспособность путем обучающих программ, работы (нашей) команды по связи, пакета поддержки Украины", — сказал Павел журналистам, отвечая на вопрос, следует ли ожидать изменения украинской политики НАТО при администрации Дональда Трампа.

Он отметил, что НАТО "продолжит этот процесс" помощи.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила ранее, что Украина и НАТО завершают работу над годовой программой сотрудничества, сейчас Киев ждет от альянса одобрения наработанного документа.