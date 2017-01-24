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    Киевское метро изменит график работы для экономии электроэнергии

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    Отмечается, что в метро планируют оптимизировать график движения поездов и режим питания контактной сети для работы поездов в непиковые часы, использовать энергосберегающие осветительные приборы.
    Киевский метрополитен
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Столичная подземка изменит график работы для экономии электроэнергии в 2017 году.

    Дректор центра глобалистики Стратегия ХХІ Андрей Чубык
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    Как сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-службу метрополитена, расходы предприятия на оплату электроэнергии, согласно финансовому плану компании, в текущем году увеличатся в 2,8 раза по сравнению с 2016 годом – до 607,9 миллиона гривен (более 22 миллионов долларов по текущему курсу). В 2016 году компания увеличила расходы на электроэнергию по сравнению с 2015 годом на 60,3% – до 220,1 миллиона гривен (около 8 миллионов долларов по текущему курсу). По информации компании, на сегодняшний день доля расходов на электроэнергию в общем балансе расходов компании составляет 27%.

    "Для сокращения расходов на электроэнергию в 2017 году "Киевский метрополитен" планирует оптимизировать график движения поездов и режим питания контактной сети для работы поездов в непиковые часы, использовать рациональные режимы курсирования поездов, ввести ежесуточный автоматизированный учет электроэнергии, использовать энергосберегающие осветительные приборы, модернизировать вагоны для внедрения асинхронного тягового привода и регулировать работу систем отопления в зависимости от погодных условий", — сообщает агентство.

    В компании рассчитывают, что ожидаемый экономический эффект от внедрения вышеперечисленных мер в 2017 году составит 10,7 миллиона гривен (1,8% от прогнозируемых расходов на электроэнергию).

    Как именно изменится график работы метрополитена, в сообщении не указывается.

    Напомним, со вторника в течение недели в населенных пунктах Киевской области планируется отключение электроэнергии.

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