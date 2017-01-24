наверх
24.01.201722:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.29+ 0.12
  • USD27.33- 0.10
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Мариуполь почтил память погибших при обстреле "Восточного"

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (251)

    (обновлено: )3002
    В Мариуполе почтили память погибших при обстреле района Восточный
    В Мариуполе почтили память погибших при обстреле района Восточный
    В Мариуполе почтили память погибших при обстреле района Восточный
    В Мариуполе почтили память погибших при обстреле района Восточный
    Последствия обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе. Архивное фото
    Последствия обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе. Архивное фото
    Последствия обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе. Архивное фото
    Последствия обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе. Архивное фото
    В Мариуполе почтили память погибших при обстреле района Восточный
    В Мариуполе почтили память погибших при обстреле района "Восточный"
    novosti.dn.ua
    В Мариуполе почтили память погибших при обстреле района Восточный
    В Мариуполе почтили память погибших при обстреле района "Восточный"
    novosti.dn.ua
    В Мариуполе почтили память погибших при обстреле района Восточный
    В Мариуполе почтили память погибших при обстреле района "Восточный"
    novosti.dn.ua
    В Мариуполе почтили память погибших при обстреле района Восточный
    В Мариуполе почтили память погибших при обстреле района "Восточный"
    novosti.dn.ua
    Последствия обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе. Архивное фото
    Последствия обстрела микрорайона "Восточный" в Мариуполе. Архивное фото
    Евгений Сосновский
    Последствия обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе. Архивное фото
    Последствия обстрела микрорайона "Восточный" в Мариуполе. Архивное фото
    Евгений Сосновский
    Последствия обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе. Архивное фото
    Последствия обстрела микрорайона "Восточный" в Мариуполе. Архивное фото
    Евгений Сосновский
    Последствия обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе. Архивное фото
    Последствия обстрела микрорайона "Восточный" в Мариуполе. Архивное фото
    Евгений Сосновский

    Рекомендуем

    Президенты Украины и Финляндии Петр Порошенко и Саули НиинистёФотоитоги 24 января: Порошенко в Финляндии, автопротесты в Киеве, Трамп в Овальном кабинете17:42 24.01.2017
    Фотожабы на покушение на Антона ГеращенкоГеращенко и его покушение: лучшие фотожабы14:33 24.01.2017
    Туман в ЛондонеТуманный Альбион: Лондон в белой пелене11:57 24.01.2017
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шиныВъезд в Киев со стороны Броваров: протесты, горящие шины и тянучки09:55 24.01.2017
    Перекрытие движения на Бориспольской трассеПерекрытие движения на Бориспольской трассе в Киеве08:19 24.01.2017
    Испытания украинских БТР-4М для морпехов в ИндонезииИспытания украинских БТР-4М для морпехов в Индонезии06:25 24.01.2017
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты БутовкаЗона АТО. Все, что осталось от шахты "Бутовка"04:40 24.01.2017
    Меркель посетила ежегодный прием представителей карнавальных сообществМеркель на карнавале01:48 24.01.2017
    Инаугурация Барака Обамы, Библию держит супруга Мишель, 20 января 2009 годаБарак Обама vs Дональд Трамп: сравнение инаугураций23:46 23.01.2017
    Все фотоленты
    В Мариуполе почтили память погибших при обстреле района "Восточный"

    В Мариуполе во вторник, 24 января, почтили память погибших два года назад во время обстрела жилого массива города, передает novosti.dn.ua.

    Утром в храме Равноапостольного князя Владимира состоялись молебен и панихида по погибшим. Возле памятного знака "Погибшим в необъявленной войне" прошла заупокойная лития.

    В 11.20 в Мариуполе была объявлена минута молчания – на 60 секунд включили электросирены.

    Напомним, мариупольский микрорайон "Восточный был обстрелян из реактивных установок "Град". По данным украинских правоохранителей и военных, обстрел осуществили ополченцы ДНР. Это подтвердили также эксперты международных организаций ОБСЕ и Human Rights Watch. Трагедия в Мариуполе забрала жизни 31 человека, еще 117 были ранены.

    Смотрите также: Зона АТО. Все, что осталось от шахты "Бутовка"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки