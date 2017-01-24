Мариуполь почтил память погибших при обстреле "Восточного"

В Мариуполе во вторник, 24 января, почтили память погибших два года назад во время обстрела жилого массива города, передает novosti.dn.ua.

Утром в храме Равноапостольного князя Владимира состоялись молебен и панихида по погибшим. Возле памятного знака "Погибшим в необъявленной войне" прошла заупокойная лития.

В 11.20 в Мариуполе была объявлена минута молчания – на 60 секунд включили электросирены.

Напомним, мариупольский микрорайон "Восточный был обстрелян из реактивных установок "Град". По данным украинских правоохранителей и военных, обстрел осуществили ополченцы ДНР. Это подтвердили также эксперты международных организаций ОБСЕ и Human Rights Watch. Трагедия в Мариуполе забрала жизни 31 человека, еще 117 были ранены.

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