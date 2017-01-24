Президент Болгарии подписал указ о роспуске парламента и назначил выборы

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Болгарии Румен Радев во вторник подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов 26 марта 2017 года, своим указом он также постановил распустить действующий 43-й парламент страны 27 января, сообщается в заявлении на сайте администрации главы государства.

"Глава государства подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов 26 марта 2017 года", — говорится в заявлении.

Болгарский парламент 16 ноября прошлого года одобрил отставку правительства страны во главе с премьер-министром страны Бойко Борисовым, который подал соответствующее заявление после того, как кандидат правящей партии ГЕРБ Цецка Цачева проиграла выборы президента страны генералу Румену Радеву.

Предыдущий глава государства Росен Плевнелиев не смог сформировать новый кабинет министров, а также не имел права распустить 43-й парламент и назначить проведение досрочных выборов, так как до окончания его полномочий к тому моменту оставалось менее трех месяцев.

Первой и крайне важной задачей для Радева на посту президента станет назначение служебного кабинета министров, который должен будет управлять страной чуть более двух месяцев, до тех пор, пока не будет избрано новое Народное собрание, а также сформировано постоянное правительство страны.