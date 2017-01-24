Нацсовет отказал в лицензиях компаниям, вещающим под логотипом "112"

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания во вторник отказал пяти региональным компаниям, вещающим под логотипом "112" в переоформлении региональных лицензий, сообщается на сайте ведомства.

"Национальный совет 24 января в очередной раз отказал региональным компаниям, которые вещают в цифровом многоканальном мультиплексе МХ-5 с эмблемой "112 Украина" — "Ариадна ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор", "Новый формат ТВ" — в переоформлении лицензий в части изменения программной концепции вещания", — говорится в сообщении.

Замглавы Нацсовета Ульяна Фещук отметила, что указанные вещатели ежемесячно обращаются к регулятору с аналогичной просьбой о переоформлении лицензий таким образом, чтобы они полностью совпадали с программной концепцией телеканала "112 Украина" по спутниковой лицензии, однако "такие изменения не соответствуют условиям лицензий региональных вещателей, которые они получили на конкурсе".

"Представители компаний уклоняются от получения корреспонденции от регуляторного органа с приглашением их на заседание и не являются на рассмотрение их вопросов. Также относительно решений Национального совета продолжаются судебные производства", — сообщает пресс-служба Нацсовета.

Напомним, в ноябре генеральным директором телеканала "112 Украина" стал экс-глава правления телеканала "Интер" и бывший генеральный директор Национальной телекомпании Украины Егор Бенкендорф.