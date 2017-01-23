Новый мировой тренд - социальное неравенство

РИА Новости Украина

К началу Всемирного экономического форума в Давосе независимая организация помощи развитивающимся странам Oxfam опубликовала доклад по исследованию социального неравенства: согласно результатам исследования, на восемь богатейших людей мира приходится состояние в 426 миллиардов долларов — это больше, чем сумма, приходящаяся на более бедную половину мирового населения, то есть на 3,6 миллиарда людей (409 миллиардов долларов).

Для сравнения: в прошлом году 62 богатейших человека в мире обладали тем же состоянием, что и половина населения планеты. В своей статистике Oxfam ссылается на данные американского журнала Forbs, а также швейцарского банка Credit Suisse.

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"Социальное неравенство выражено гораздо сильнее, чем мы себе представляли", — рассказывает Sputnik German представитель Oxfam Штеффен Кюснер (Steffen Küßner). Так, 3,6 миллиардам жителей планеты в какой-то мере не хватает самого необходимого. Многие из них не могут пойти в школу или позволить себе визит к врачу. К тому же, у них нет надежды на выход из этого положения.

С другой стороны, выгоду из существующей экономической системы извлекают главным образом богатые: "Это результат политики в интересах меньшинства". Так, компании в мировом масштабе зачастую имеют возможность получать прибыль любой ценой, снижать свои налоговые выплаты, а также совершенно легально перемещать свою прибыль в налоговые оазисы за границу. Впоследствии, этих финансовых ресурсов правительствам везде и всюду не хватает: "Например, на строительство школ и гарантию доступного медицинского обслуживания, от чего прежде всего выиграли бы бедные слои населения", — говорит Кюснер. Кроме того, компании снижают заработную плату сотрудникам и цены поставщиков.

В качестве примера Штеффен Кюснер приводит Амансио Ортега (Amancio Ortega), занимающего второе место в рейтинге богатейших людей Forbs. Этот предприниматель сделал свое состояние на торговой сети модной одежды Zara. В то же время, практически все работницы его текстильных предприятий вынуждены жить на нищенскую зарплату. В конце концов, Zara стала газетной сенсацией благодаря широкомасштабным уклонениям от уплаты налогов.

"В целом, проблема заключается в том, что правила диктуют богатые. Должны быть предприняты принципиальные политические меры", — требует представитель Oxfam. Уже можно говорить о первых успехах, считает он. Вопрос социального неравенства был одной из тем Всемирного экономического форума.

Германия должна вынести данный вопрос на повестку дня также и на саммите Большой двадцатки, полагает Кюснер. "При этом важно перейти к конкретным действиям, а не просто вести парадные речи. Ведь социальное неравенство — это не стихийное бедствие, это дело рук человека и в его силах изменить положение дел".

Sputnik поинтересовался, какие надежды Кюснер возлагает на будущего президента США Дональда Трампа в деле борьбы с социальным неравенством. "Ну, надежда умирает последней", — вздыхает он. "Недавние высказывания Трампа внушают крайнюю озабоченность. Он хвастался тем, что на протяжении десятков лет не платил налоги, потому что умные люди, дескать, этим не занимаются". Представитель Oxfam надеется, что будущий президент США в дальнейшем будет готов выслушать предложения, касающиеся социального неравенства. Так, нужно закрыть налоговые оазисы, положить конец освобождению от налогов крупных компаний, а также определить минимальную ставку налога для всего населения.

По ситуации в Германии эксперт сказал следующее: "Германия – не райский уголок. Едва ли в Еврозоне найдется другая страна, где богатство распределялось бы так несправедливо". Так, 36 миллиардеров обладают таким же состоянием, что и более бедная половина граждан Германии. Кроме того, ни в одной другой европейской стране заработная плата мужчин и женщин, выполняющих одну и ту же работу, не отличается столь разительно.