Эксперт об этике полицейского и уголовном праве

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Министерство внутренних дел утвердило Правила этического поведения полицейских. Теперь полицейским запретили подшучивать над гражданскими, также представителям правопорядка нельзя быть пренебрежительными, угрожать и использовать ненормативную лексику.

Юридические тонкости общения полицейских с гражданскими, то есть с простыми украинцами, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал адвокат и правозащитник Виктор Чевгуз.

(текст публикуется на языке оригинала)

МВС затвердило правила поведінки для патрульних. Влітку минулого року вже було введено в дію подібні правила. Що змінилося відтоді?

— Важко сказати, що змінилося, але треба, щоб якісь зміни були, це однозначно. В усіх професіях майже є кодекси етики. Ми знаємо, у лікарів є клятва Гіппократа, у адвокатів є про етику адвоката. Звичайно, що і у поліцейського повинні бути такі загальноприйняті правила з урахуванням особливостей служби. Основні права і обов'язки представника поліції, вони керуються основним законом про поліцію, але там юридичні більше аспекти передбачені. А звичайно, що діяльність поліції, а особливо ППС, вона більш широка і потрібно, крім таких чисто юридичних канонів, ще і загальнолюдські. Тому, я вважаю, що це правильне правило прийняли, вони віддані наказом МВС в листопаді 2016 року, і навіть опубліковані на сайті ВР. Але ж написати — одне, а застосовувати — інше. Тому треба намагатися, щоб ці принципи, канони, які записані, щоб вони втілювалися в діяльність поліції.

А що додатково треба ввести?

— Потрібно основне правило: відноситися до простих громадян так, як би хотів, щоб до тебе відносилися. Тому що раніше, я вже 42 роки у сфері кримінального судочинства, з поліцією, з міліцією пов'язаний, і раніше був принцип основний — основний об'єкт у міліції — це злочинець. На сьогоднішній день концепція помінялася. Рада Європи трошки допомагає, західні держави консультують наших. Працівник поліції — це член нашого суспільства, і от взаємодія працівника поліції з громадянами, основна концепція, щоб це було права рівних. І тому перерахувати зараз, що він не може матюкатися, не може глузувати, ще цього мало, бо воно багато ширше. Це етика взагалі людини, виховання, і, звичайно, що одним наказом МВС це запровадити не дуже можна. Але треба, щоб у системі підготовки поліцейських, починаючи з патрульного, рядового, потім у вишах МВС викладалася етика поліцейського, і цей предмет повинен бути на рівні з вивченням кримінального права, процесу і таке інше.

За півтора роки, що працює нова поліція, щось змінилося в ставленні поліцейських до простих громадян?

— Якщо порівнянювати з міліцією, яка була, ППС і ДАІ, те, що вони замінили, то звичайно різниця велика. Я як водій, який постійно в дорозі буває, спілкуюсь. І якщо взяти за півтора роки самих поліцейських, те що анонсували спочатку, пам'ятаєте? Кожен мав за честь з ними сфотографуватися, постояти з ними, привітати… були очікування дуже високі. Але, звичайно, за півтора роки трохи стало гірше, ніж ті були очікування, які на першому етапі.

Яке покарання передбачено, наприклад, за іронію над громадянином з боку поліцейського?

— Згідно із законом про міліцію — дисциплінарна відповідальність. А там цілий перелік, починаючи від зауваження, догани і аж до звільнення.

Як громадянин може довести негідну поведінку поліцейського?

— Сьогодні є технічні засоби, які допомагають фіксувати. Але якщо попередити, навіть якщо ти не включаєш свій мобільний телефон на запис, попередити що наша розмова зараз фіксується на засоби технічної інформації, це попередження вже є пересторогою поліцейському як себе вести. Вони бояться розголосу. Звичайно, треба, на мій погляд, щоб була відкрита лінія з черговою частиною кожного району, де громадянин, щоб він не шукав і не телефонував з Одеси до чергової частини МВС на Богомольця, 10, а щоб в кожному районі був такий телефон довіри. І якщо поліцейський щось порушив, можна було б зателефонувати, і тут же черговий вживе заходів, чи вишле наряд тощо. А поліцейські ж, особливо на машинах, порушують ПДР, паркуються не там, де слід, ведуть себе некоректно. І тут треба, щоб громадянин міг зворотньо діяти. На сьогодні цього нема.

Це буде дієво, якщо звернутися за телефоном?

— Однозначно дієво, вони бояться розголосу.

Щоб не було, що один одного покривають… Сайт Днепропетровска Из Днепра. Год работы полиции: первая кровь и десятки спасенных жизней

— Звичайно, якщо телефонуєш, от навіть служба внутрішньої безпеки, яка в поліції працює, на мій погляд, існує для того, щоб покривати незаконну діяльність своїх правоохоронних органів. Як правило, тому що це показник для начальника райвідділу, для начальника управління, чим більше негативних таких вчинків роблять працівників, тим для нього гірше. Тому ця внутрішня безпека, куди, як правило, попадають скарги на працівників поліції, вони в основному покривають їх і роблять все, щоб не було розголосу. А якщо відкриту таку лінію телефонну зробити і виділити спеціально працівника в кожній районній прокуратурі, а там працівників дуже багато, які нічого не роблять з точки зору боротьби зі злочинністю, правопорядком, так ось — виділити одну людину по правоохоронним органам, і номер телефону відкрити. І люди будуть знати, що зараз прокурору зателефонують — і все буде.

Тепер поліцейський завжди мусить бути стриманим, розсудливим, не жартувати навіть в колі друзів?

— Так, поліцейські люблять говорити, що у них робочий день — 24 години. Уявіть, що сусіди знають, що він поліцейський, а він там п'яний вдома, він дебошир, жінку ганяє. Він може сказати: а я не на службі, що хочу, те і роблю. Тому це правильний підхід, і він, йдучи на роботу в поліцію, бере на себе зобов'язання, що 24 години буде поводитися нормально.

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Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире ГС эксперт Сергей Пархоменко.

Ранее адвокат Виктор Чевгуз в эфире ГС заявил, что в органах досудебного следствия остались работать неопытные следователи, поэтому расследования проводятся некачественно, из-за чего многие дела разваливаются в суде.