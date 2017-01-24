Михаил Павлив о языковом законе и дискриминации

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Народные депутаты предлагают внедрить законопроект "О государственном языке" вместо закона "Об основах государственной языковой политики", известного как закон Кивалова-Колесниченко. Они считают, что последний противоречит Конституции.

Сам же законопроект "О государственном языке" предусматривает расширение сферы использования украинского языка не только в государственной, а и в общественной жизни, а также в СМИ. За нарушение закона нардепы предлагают ввести штрафы и уголовную ответственность.

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Политолог Михаил Павлив считает, что успешность принятия скандального закона зависит от того, какие политические силы стоят за инициативой его утверждения.

"Пока сложно оценить степень вовлеченности в этот процесс Администрации президента. Ведь, если над этим вопросом работают несколько депутатов, движимых электоральными интересами — это одна история. Особо обращать на это внимание не стоит. Совсем другая — если это часть большой стратегии, мотивацию которой понять пока что тяжело. Ведь какой-то заметной выгоды для власти не видно", — говорит он.

По мнению эксперта, возможное принятие законопроекта станет серьезным вызовом для украинского общества.

"Безусловно, немалая часть украинского общества украиноязычна. Более того, по исследованиям 2013-го года Института Гэллапа, русский язык в Украине является языком домашнего общения для 70% семей. В любом случае, принятие скандального закона будет дискриминацией. Реакция на это может проявляться в двух формах. Либо еще большая группа обывателей уйдут во внутреннюю эмиграцию, отгородившись от этого государства, не принимая его политику. Либо это будет реализовано в виде протестных настроений", — отметил Павлив.