Соцсети взорвали фотожабы на "языковой" патруль

В Раде был зарегистрирован проект №5670 "Закона о государственном языке", которым предлагается значительно расширить и закрепить использование украинского языка в качестве государственного в СМИ, производстве и распространении фильмов и сериалов, а также в сфере рекламы и книгоиздании.

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Проект "Закона о государственном языке" устанавливает новые правила использования украинского языка в СМИ, рекламе и кинематографе.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на такую законодательную инициативу, опубликовав множество фотожаб.