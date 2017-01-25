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    Фотоленты

    Соцсети взорвали фотожабы на "языковой" патруль

    Тема:

    Один на всех. Новый закон о языке (21)

    (обновлено: )62930
    Языковой патруль. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    Новый языковой закон. Фотожабы
    Новый языковой закон. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    Facebook Андрея Мишина
    Языковой патруль. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    Facebook Федора Сухова
    Языковой патруль. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    Facebook Натали Нежуры-Каминской
    Новый языковой закон. Фотожабы
    Новый языковой закон. Фотожабы
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    Новый языковой закон. Фотожабы
    Новый языковой закон. Фотожабы
    @kushnaryov
    Языковой патруль. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    ovynarnia.com
    Языковой патруль. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    ovynarnia.com
    Языковой патруль. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    ovynarnia.com
    Языковой патруль. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    zabeba.li
    Языковой патруль. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    zabeba.li
    Языковой патруль. Фотожабы
    Языковой патруль. Фотожабы
    zabeba.li

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    Языковой патруль. Фотожабы

    В Раде был зарегистрирован проект №5670 "Закона о государственном языке", которым предлагается значительно расширить и закрепить использование украинского языка в качестве государственного в СМИ, производстве и распространении фильмов и сериалов, а также в сфере рекламы и книгоиздании.

    Читайте также: Автопротесты, эмиграция и "языковой" закон. Мнение Соколовской

    Проект "Закона о государственном языке" устанавливает новые правила использования украинского языка в СМИ, рекламе и кинематографе.

    Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на такую законодательную инициативу, опубликовав множество фотожаб.

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