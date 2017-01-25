Азербайджанская диаспора в Украине не спешит бить тревогу из-за нового законопроекта о языке

РИА Новости Украина

Глава Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев считает, что нашумевший украинский законопроект "О языках" вряд ли как-то глобально отразиться на азербайджанцах или же других этнических группах, проживающих в Украине. Об это он сказал в интервью Sputnik Азербайджан.

Однако в документе, по его словам, есть некоторые моменты, нуждающиеся в изучении.

Читайте также: Михаил Павлив о языковом законе и дискриминации

Тагиев подчеркнул, что в Украине есть те, кто выступают против этого законопроекта. И данный документ не может быть быстро принят, так как в нем прописаны такие моменты, как уголовное преследование или большие штрафы.

"Вот эти критерии неуважения, не использования – кто будет их определять и по какому принципу? Это еще предстоит установить. Я считаю, что с этим вопросом нужно быть предельно осторожными", — сказал он.

Глава Объединенного конгресса азербайджанцев уточнил, что, если они заметят нарушения международных норм и "Европейской хартии региональных языков", и что реально идет ущемление прав азербайджанцев в Украине, то обязательно будут приняты меры. А пока причин "бить тревогу", по его мнению, нет.

Как сообщалось, накануне Дня Соборности, 19 января, в Раде был зарегистрирован резонансный законопроект "О государственном языке". Его авторами стали 33 депутата из разных фракций, преимущественно из президентской политсилы БПП, "Народного фронта" и "Самопомичи".

Суть законопроекта — сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. Попытки "введения многоязычия" предлагают сделать уголовным преступлением и приравнять к свержению государственного строя. За игнорирование необходимости использования украинского языка или пренебрежение к нему грозят серьезные штрафы.