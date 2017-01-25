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    Азербайджанская диаспора в Украине не спешит бить тревогу из-за нового законопроекта о языке

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    Один на всех. Новый закон о языке (19)

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    В азербайджанской диаспоре пока не спешат бить тревогу из-за нового украинского законопроекта "О языке", но готовы принять меры, если будет замечено реальное ущемление прав азербайджанцев.
    Флаг Украины
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Глава Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев считает, что нашумевший украинский законопроект "О языках" вряд ли как-то глобально отразиться на азербайджанцах или же других этнических группах, проживающих в Украине. Об это он сказал в интервью Sputnik Азербайджан.

    Однако в документе, по его словам, есть некоторые моменты, нуждающиеся в изучении.

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    Тагиев подчеркнул, что в Украине есть те, кто выступают против этого законопроекта. И данный документ не может быть быстро принят, так как в нем прописаны такие моменты, как уголовное преследование или большие штрафы.

    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Вот эти критерии неуважения, не использования – кто будет их определять и по какому принципу? Это еще предстоит установить. Я считаю, что с этим вопросом нужно быть предельно осторожными", — сказал он.

    Глава Объединенного конгресса азербайджанцев уточнил, что, если они заметят нарушения международных норм и "Европейской хартии региональных языков", и что реально идет ущемление прав азербайджанцев в Украине, то обязательно будут приняты меры. А пока причин "бить тревогу", по его мнению, нет.

    Как сообщалось, накануне Дня Соборности, 19 января, в Раде был зарегистрирован резонансный законопроект "О государственном языке". Его авторами стали 33 депутата из разных фракций, преимущественно из президентской политсилы БПП, "Народного фронта" и "Самопомичи". 

    Суть законопроекта — сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. Попытки "введения многоязычия" предлагают сделать уголовным преступлением и приравнять к свержению государственного строя. За игнорирование необходимости использования украинского языка или пренебрежение к нему грозят серьезные штрафы.

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