Резолюция ПАСЕ. Карасев: Украина становится проблемой

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В среду, 25 января, парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по Украине. "За" документ проголосовали 106 депутатов, 11 – "против". Резолюция подвела итог многолетней работе мониторинговой группы, которая наблюдала за процессами реформ и состоянием демократии в Украине. Однако вывод оказался неутешительным.

ПАСЕ положительно оценила амбициозную программу реформ, начатую украинским руководством, но призвала активизировать и усилить борьбу с коррупцией. При этом члены ассамблеи выразили обеспокоенность тем, что борьба с коррупцией продвигается медленно, а конкретные результаты ограничены.

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Принятую резолюцию РИА Новости Украина прокомментировал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Даже не столько сам окончательный текст, сколько эта ситуация, борьба за формулировки в тексте, который в первоначальном варианте абсолютно не устраивал украинскую делегацию, ее руководство… Все-таки это является симптоматическим в том смысле, что это свидетельство пока плавно, но тем не менее изменяющегося, отношения к Украине", – отметил эксперт.

Украину, по его словам, все больше рассматривают как проблему.

"Не как полигон для демократических преобразований, борьбы с коррупцией, евроинтеграции постсоветского пространства, а в качестве проблемы, в том числе и в международных отношениях.

Проблему с точки зрения недостаточности преобразований, трансформации, решений, которые обязалась сделать украинская власть, претендуя на место в европейской семье народов. Все больше и больше нас начинают рассматривать как проблему. Отсюда и формулировки – (они) становятся все более жесткими по отношению к Украине в недостаточности усилий украинской власти по обязательствам по внутренним демократическим преобразованиям и более мягкими, неопределенными, расплывчатыми по ситуации на Донбассе, по реализации минских соглашений, по местным выборам на неконтролируемых территориях Донбасса", – сказал Карасев.

Да, удалось убрать из окончательного текста требование выборов на Донбассе, но само появление такой формулировки в проекте резолюции уже о чем-то свидетельствует, продолжил политолог.

"Стало быть, пока статус-кво по отношению к Украине сохранился. Но очевидно, что это тот последний рубеж, на котором удалось зафиксировать более приемлемый для Украины текст резолюции. Поскольку понятно, ПАСЕ – важный, но не решающий орган", – заявил эксперт.

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А уже после того, как станет понятна политика Трампа по отношении к России и какова будет роль Украины – скорее всего, она изменится, – тогда формулировки будут более жесткими, менее расплывчатыми по отношению к конфликта на Донбассе, прогнозирует Карасев.

"Неслучайно там уже появляются формулировки, что это внутренний конфликт Украины, гражданской войны. Да, этого нет в официальным документах, резолюции, но само обсуждение, само появление этих формулировок что-то да значит", – отметил политолог.

Все это, считает он, приводит к тому, что ситуация в Донбассе все больше и больше будут рассматриваться как часть внутриукраинского кризиса государственности, а это может привести к потере международной поддержки Украины – как по реформам внутри, так и в отношениях с Россией. Также это может привести к серьезным изменениям настроений у международной коалиции, которая была на стороне Украины, поддерживала Украину и в вопросе судьбы Донбасса, и судьбы Крыма, подытожил Карасев.