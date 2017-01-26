Резолюция ПАСЕ по Украине: текст и реакция на текст

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В среду, 25 января, парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по Украине. "За" документ проголосовали 106 депутатов, 11 — "против". Резолюция подвела итог многолетней работе мониторинговой группы, которая наблюдала за процессами реформ и состоянием демократии в Украине. Однако вывод оказался неутешительным.

ПАСЕ положительно оценила амбициозную программу реформ, начатую украинским руководством, но призвала активизировать и усилить борьбу с коррупцией. При этом члены ассамблеи выразили обеспокоенность тем, что борьба с коррупцией продвигается медленно, а конкретные результаты ограничены.

В резолюции без изменений был утвержден пункт с требованием исправить закон о люстрации, нарушающий права человека; обеспечить полное расследование преступлений, совершенных на Майдане и в Одессе; пересмотреть закон о декоммунизации в соответствии с критикой Венецианской комиссии. При этом из резолюции был исключен пункт с осуждением запрета компартии. Кроме того, в резолюции содержится призыв к украинским властям соблюдать права оппозиции.

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Также сказано о необходимости "выполнения Украиной Минских соглашений об изменениях в Конституцию, касающихся децентрализации".

При этом делагация Украины воспользовалась правилами ассамблеи и заблокировала норму о проведении довыборов в Раду на территориях, неподконтрольных Киеву, сообщала "Европейская правда".

Мнения разделились

Мнения в Украине по поводу принятой резолюции разделились.

Председатель постоянной украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Владимир Арьев положительно оценил работу делегации и принятый документ, отметив, что резолюция является сбалансированной.

"Отмечен прогресс в реформах, есть критика за коррупцию. Но самое главное, что наша делегация продемонстрировала единство, когда отражала атаки "друзей", которые хотели "засунуть" в текст представительство оккупированных территорий в ВР и изменение о декоммунизации. Против нас применили новую процедурную технологию. Но на каждую хитрую процедуру найдется процедурный болт. Поэтому отработали сильно и совместно", — написал Арьев у себя в Facebook.

По словам политика, из минусов — надежда на то, что Украина примет изменения в Конституцию с учетом особого статуса ОРДЛО. Но это мягкая формулировка, а не императив. "В из явных плюсов — подтверждение признания российской агрессии в Донбассе", — добавил политик.

Позитивную оценку ПАСЕ высказал и МИД Украины.

"В контексте результатов рассмотрения и принятия Резолюции ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" отмечаем неизменную поддержку Ассамблеей нашего государства и положительную оценку в ней процесса реализации в Украине амбициозной программы реформ", — говорится в сообщении.

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Указывается, что принципиальным является положение резолюции, что реформы на Украине проводятся в сложных условиях, учитывая "российскую агрессию на востоке Украины".

В оппозиции расценили принятую резолюцию как свою победу. По мнению нардепа от "Оппоблока", члена украинской делегации в ПАСЕ Вадима Новинского, резолюция является победой украинской оппозиции и свидетельством признания ее авторитета в Европе.

"Очень важно, что в доклад была добавлена наша поправка с требованием к украинским властям соблюдать права оппозиции. По нашему мнению – и оно было поддержано нашими европейскими коллегами – благодаря умышленным действиям власти в Украине сложилась ситуация, исключающая равную политическую конкуренцию. Отсутствуют плюрализм мнений, свобода слова и совести. Оппозиция подвергается преследованиям и дискриминации. Это касается как парламентской, так и непарламентской, и несистемной оппозиции", — считает Новинский.

И самое главное, по его словам, "в резолюции четко озвучено требование к украинской власти выполнения "Минских соглашений" об изменениях в Конституцию, касающихся децентрализации".

Однако далеко не все разделяют столь позитивных оценок. По мнению члена украинской делегации в ПАСЕ, нардепа от "Радикальной партии" Андрея Лозового, принятая резолюция не является победой Киева, поскольку обязывает внести поправки в Конституцию и содержит пункт, в котором "скрыт особый статус Донбасса".

"Почему я голосовал против? Потому, что это однозначно #зрада, которую Арьев и другие горе-дипломаты будут выдавать за якобы победу. За эту "победу" их уже публично поблагодарил "Оппоблок". Потому что в пункте 4.1 проекта резолюции четко указано требование к Украине выполнять Минские соглашения об изменениях в Конституцию, которые предусматривают скрытый в децентрализации особый статус Донбасса", — заявил Лозовый.

Член делегации ВР в ПАСЕ Георгий Логвинский также признает, что резолюция далеко не идеальна. "Нельзя сказать, что у нас все идеально и нельзя назвать эту резолюцию идеальной, но она достаточно защитила наши интересы и показала, что реформы в нашей стране есть, мы на правильном пути… Я очень надеюсь, что сейчас нас ждет позитивное время", – сказал он.

По материалам из открытых источников