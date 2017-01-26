Что грозит Пинчуку за "сепаратистскую" статью

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Служба безопасности Украины проводит семантико-текстуальную экспертизу высказываний олигарха Виктора Пинчука в рамках уголовного производства по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание террористической группы или террористической организации" и "Финансирование терроризма".

Поводом послужило заявление народного депутата, основателя "Правого сектора", а также известного радикала Дмитрия Яроша, которому не понравилось, что Пинчук в статье для The Wall Street Journal предлагает украинцам пойти на "болезненные компромиссы" ради достижения мира. Отказаться на ближайшее время от перспектив вступления в Европейский союз, не торопиться с членством в НАТО, провести выборы на оккупированных территориях и на время забыть о Крыме в обмен на гарантии безопасности.

Ярош настучал в СБУ на Пинчука

Основная идея, высказанная Виктором Пинчуком, — продолжение выполнения Минских договоренностей всеми сторонами конфликта. Но компромиссы не устраивают воинственно настроенных политиков. На следующий же день после выхода статьи украинского олигарха в американском издании, 31 января, нардеп Дмитрий Ярош подал депутатское обращение в СБУ с требованием разобраться и наказать Пинчука за "враждебные и антигосударственные заявления".

"Пинчук, как и другие коллаборанты-олигархи, должен быть наказан, согласно законам военного времени", — отметил Ярош.

СБУ в канун старого Нового года регистрирует уголовное производство аж по трем серьезным статьям Уголовного кодекса. А также назначает экспертизу высказываний Виктора Пинчука.

"Семантико-текстуальная экспертиза — слабое доказательство для суда. Ее проводят специальные лингвистические эксперты. Но дело в том, что любые выводы экспертов можно поставить под сомнение — сколько специалистов, столько и выводов. Одни могут установить одно, другие — совсем другое. Это очень шаткое доказательство для суда. Судьям будет сложно принимать решение в отношении лица, довольно известного в международных кругах и финансово обеспеченного. Но нервы Виктору Пинчуку могут попортить, потаскать на допросы, а может быть, даже навредить бизнесу. Обвинения серьезные, но наши руководители правоохранительных органов любят кидаться подобными заявлениями, но это, как правило, ничем не заканчивается. Вот Александра Ефремова тоже подозревают в создании террористической организации, держат в СИЗО, но никаких серьезных доказательств ему не могут предъявить. Я уверен, что в отношении Пинчука не будет приговора. А само расследование может затянуться на годы, до того момента, пока ситуация в стране не изменится", — отмечает РИА Новости Украина адвокат Ростислав Кравец.

Дело ясное, что дело темное

Статья Виктора Пинчука наделала немало шуму, прежде всего в Украине, и спровоцировала не меньше домыслов. Ведь некоторые знающие люди утверждают, что появилась она не без участия Администрации президента Украины, что именно таким образом на Банковой решили прозондировать почву и посмотреть на настроение электората. Радикально настроенный контингент категорически выступил против фактического примирения конфликтующих сторон, а также за отказ от вступления в Евросоюз и НАТО.

Но главное, что уже 5 января нового года Wall Street Journal опубликовал официальный ответ Администрации главы государства за подписью замглавы АП Константина Елисеева на статью Пинчука. Где автор категорически отрицает возможность компромисса по ключевым пунктам, предложенным Пинчуком.

"Нет — развороту европейской и евроатлантической интеграции. Это было бы сдачей независимости и суверенитета Украины… Нет — торговле территорией Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть предметом торговли за мир… Нет — выборам на Донбассе, пока российские (военные — ЕП) сапоги остаются на украинской земле", — написал Елисеев в ответной статье.

В знак протеста президент Порошенко проигнорировал завтрак в Швейцарии, организованный Виктором Пинчуком.

"Президент четко заявил о своей позиции, что он не собирается идти на этот завтрак. К сожалению, в связи с этой статьей форум, который всегда был нейтральной площадкой для обсуждения вопросов, перестал быть таковым", — прокомментировал отказ Елисеев.

Впрочем, на днях появилась информация о том, что Порошенко тайно встречался с Пинчуком в Давосе.

Источник РБК-Украина утверждает, что после окончания украинского завтрака в отеле Morosani Schweizerhof Hotel, где проходило мероприятие, состоялась закрытая встреча, участие в которой приняли президент Петр Порошенко, советник президента и бывший глава его администрации Борис Ложкин, министр иностранных дел Павел Климкин, бизнесмен Виктор Пинчук и бывший министр обороны США Роберт Гейтс. По данным источника, разговор длился около часа и среди прочего обсуждалась будущая встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа. По всей видимости, встречу с заокеанским гостем организовал именно Пинчук.

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Поэтому в серьезность намерений СБУ привлечь Виктора Пинчука к уголовной ответственности, да еще и "по сепаратистским" статьям, верится с трудом. Впрочем, не исключено, что задача держать его под прицелом связана не с написанной статьей, а с тем, чтобы накануне выборов президента олигарх не препятствовал размещать "заказуху" в принадлежащих ему масс-медиа и согласился сотрудничать с Банковой.

К сожалению, услышать мнение самого Виктора Пинчука по поводу заинтересованности его текстом СБУ РИА Новости Украина не удалось. Но мы надеемся вскоре получить ответ.