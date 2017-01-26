Логвинский: ПАСЕ осудила действия российских спецслужб в Украине

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла декларацию, в которой осуждается террористическая деятельность РФ на территории Украины, сообщил вице-президент ПАСЕ, депутат Верховной Рады Георгий Логвинский.

"Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила Россию за террористическую деятельность в Украине. Об этом говорится в Декларации ПАСЕ 14257, автором которой я являюсь. Депутаты всех политических групп ПАСЕ, кроме объединенных левых, осудили действия российских спецслужб, направленные на устранение народного депутата Украины Антона Геращенко. Важно отметить, что депутаты от Грузии подтвердили аналогичные ситуации на их территории, когда спецслужбы России использовали представителей криминалитета и бывших заключенных с оккупированных территорий с целью организации терактов и устранения политически неугодных лиц", — написал Логвинский на своей странице в Facebook.

Георгий Логвинский, facebook Резолюция ПАСЕ с осуждением террористической деятельности РФ в Украине

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине".

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Народный депутат ("Оппозиционный блок"), член украинской делегации в ПАСЕ Вадим Новинский заявил, что принятый в ПАСЕ доклад мониторингового комитета "Функционирование демократических институтов в Украине" (см. здесь) является победой украинской оппозиции и свидетельством признания ее авторитета в Европе.