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    Зима, холода. Газа может не хватить - Корольчук

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    Сильные холода пришли в Украину (63)

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    Запасов газа в подземных хранилищах может не хватить на обеспечение транзита газа, если температура в оставшиеся месяцы будет достаточно низкой, считает энергетический эксперт Юрий Корольчук
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина

    В связи с похолоданием отбор газа из хранилищ увеличен на 42%, данный режим является оптимальным и газа в ПХГ для страны хватит, сообщает в четверг пресс-служба "Укртрансгаза".

    "Из-за снижения температуры в регионах Украины для покрытия потребностей отечественных потребителей был увеличен отбор газа из хранилищ на 42%, до 78 миллионов кубометров в сутки. Данный режим отбора газа является абсолютно оптимальным, запас дополнительных мощностей в наличии. В противовес кремлевской пропаганде отмечаем, что российского "голубого топлива" в отечественных хранилищах нет", — говорится в сообщении.

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    По данным компании, по состоянию на утро четверга в подземных хранилищах Украины сохраняется 10,3 миллиарда кубометров газа, всего с начала отопительного сезона отобрано 4,4 миллиарда. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев 12 января сказал, что Украина на конец февраля — начало марта выйдет на уровень 8 миллиардов кубометров газа в своих хранилищах.

    Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Глава "Газпрома" Алексей Миллер 19 января сообщил журналистам, что Украина с 15 января нарастила темпы отбора газа из ПХГ более чем на 40% при запасах в объеме ниже 11 миллиардов кубометров, что вызывает опасения "Газпрома" относительно прохождения Украиной зимой пиков спроса на газ. Однако вице-премьер Украины Владимир Кистион до этого заявлял, что Украине хватит запасов газа до конца отопительного периода даже при низких температурах.

    Член Набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук не испытывает оптимизма в оценке объемов запасов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины.

    "Сейчас мы достигли критической точки. В одном из интервью прошлого года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев признал, что если в январе будет достигнут порог в 9 миллиардов кубометров, то нам может не хватить газа, чтобы обеспечить транзит. Этот порог является опасным, потому что у нас нет гарантированных поставок газа. Зимой мы обычно импортировали 2 млрд кубометров газа, а сейчас из ЕС мы можем импортировать не больше миллиарда. В феврале такая погода может держаться, и в марте тоже, никто от этого не застрахован. Параллельно с этим европейские компании будут сокращать экспорт газа, потому что в холода у них тоже растет расход объемов… Может получиться так, что мы физически не сможем протранзитировать необходимые объемы", — заявил Корольчук.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корольчук о переговорах по концессии теплосетей столицы

    Россия на это может прореагировать жестко, но жесткие заявления могут прозвучать и со стороны Европы, добавил он.

    По оценке Корольчука, запасов в хранилищах хватило бы для потребностей населения и промышленности, если бы не нужно было обеспечивать транзит газа по территории Украины.

    "Ни Россия, ни ЕС не заинтересованы в конфликтах. Странно видеть желание "Нафтогаза" желание подколоть контрагента. Может оказаться, что если ситуация будет критичной, никто не не будет прислушиваться к объяснениям "Нафтогаза".. Будем надеяться, что не будет никаких конфликтов, но с технических позиций запасы газа недостаточны с учетом непрогнозированностьи погоды и других факторов. Запасы и создают, чтобы газа хватило на непредвиденные ситуации", — отметил эксперт.

    "Запасов газа может не хватить. Пока что по этому поводу у меня оптимизма нет", — констатировал Корольчук.

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