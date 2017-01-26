Резолюция ПАСЕ по Украине. Полный текст

FREDERICK FLORIN / AFP

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине".

Ниже приводится текст документа (оригинал резолюции, итоги голосования):

1. Парламентская Ассамблея приветствует амбициозные программы реформ в украинской власти, направленных на удовлетворение потребностей украинского населения во время "революции достоинства". Она признает, что эти реформы проходят в сложной обстановке, в результате российской агрессии на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Признавая взаимосвязь между Минским процессом и рядом реформ, Ассамблея подчеркивает, что отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей не должны использоваться как предлог для отказа от поддержания темпов или обязательств, осуществления реформ, которые необходимы для укрепления демократии в стране. Был достигнут значительный прогресс в изменении правовой базы, необходимой для проведения реформ. Сейчас важно, чтобы эти законодательные изменения были реализованы и был осуществлен переход на изменения в поведении и практике.

2. Учитывая роль Совета Европы в качестве ведущей организации по правам человека, который обеспечивает высокие европейские правовые стандарты и аккумулирует лучшие практики в их реализации, Ассамблея приветствует тесное сотрудничество Украины с соответствующими органами Совета. Такое взаимодействие включает поддержку в реализации стратегически важных областях внутренних реформ, в том числе децентрализации, судебной системы и избирательного законодательства, борьбы с коррупцией и эффективной защиты прав человека. Значительная часть этой поддержки осуществляется в рамках плана действий Украины в Совете Европы и Ассамблея приветствует значительный прогресс, достигнутый в реализации нынешнего плана действий на период 2015-2017 годов.

3. Ассамблея выражает свою обеспокоенность по поводу заострения политического дискурса после событий Евромайдана и войны на востоке Украины, вокруг оппозиционных украинских политических сил, которых обвиняют в предательстве или экстремизме. Хотя последние необходимо рассматривать, Ассамблея призывает все политические силы преодолеть разногласия и вражду, и работать вместе для обеспечения стабильности и укрепления демократии в стране. Ассамблея призывает власти принять все меры для обеспечения плюралистической политической среды, в которой политическая оппозиция сможет полностью выполнять свои демократические функции.

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4. Поляризация конфликта и напряженность сказались на медиасреде таким же образом, как и политическая среда, в которой ни находятся, в результате чего совершено несколько нападений на журналистов и средства массовой информации, что недопустимо. Приветствуя осуждение этих нападений властями, Ассамблея призывает расследовать нападения полностью и прозрачно, и обеспечить, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Она отмечает, что ряд российских журналистов и представителей СМИ объявили угрозой для национальной безопасности и конституционного порядка и запретили въезд в Украину. В то время как опасения украинских властей в российской пропаганде и информационной войне являются законными и понятными, запрет журналисту на въезд в Украину должен применяться только в качестве крайней меры, в соответствии со статьями 16 и 17 Европейской конвенции о правах человека (сед № 5) и статьей 20 Международного пакта о гражданских и политических правах. Ассамблея выражает обеспокоенность по поводу публикации имен и адресов большого количества журналистов, аккредитованных в Донбассе, которые, следовательно, были обвинены в сотрудничестве с повстанцами, что ставит под угрозу их личную безопасность.

5. Ассамблея вновь заявляет о важности всеобъемлющей конституционной реформы для успешного осуществления общей реформы в стране. Поэтому она горячо приветствует приоритетное внимание со стороны органов власти и Верховной Рады к процессу конституционной реформы и достигнутые на сегодняшний день результаты. В частности, Ассамблея:

5.1. приветствует тесное сотрудничество с европейской комиссией за демократию через право (Венецианская комиссия) и Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в подготовке глав децентрализации, на основе Европейской Хартии местного самоуправления (сед № 122) и другими действующими стандартами Совета Европы. Она признает, что принятие этой главы тесно связано с прогрессом в выполнении минских протоколов. Таким образом, Ассамблея выражает надежду, что прогресс в реализации минских протоколов всеми подписавшими его государствами, в частности Российской Федерации, позволит принять поправки в окончательном чтении в ближайшее время. Здесь он подчеркивает, что процесс децентрализации является важным для стабильности и укрепления демократии в стране в целом, а также принимая во внимание этнический состав регионов;

5.2. приветствует принятие в окончательном чтении конституционные поправки относительно судебной системы и системы юстиции, которые снимают серьезные препятствия для реформирования судебной системы, в соответствии с нормами и стандартами Совета Европы. Она призывает власти, и тем более Верховную Раду, в кратчайшие сроки принять все необходимые законодательные акты, а также, в случае необходимости, внести изменения в существующее законодательство для реализации этих конституционных поправок;

5.3. особенно приветствует отмену функций общего надзора Генеральной прокуратуры, что противоречит европейским стандартам. Она подчеркивает, что отменив эту функцию надзора, Украина выполнила одно из своих оставшихся обязательств, связанных со вступлением в Совет Европы.

6. Ассамблея ожидает принятия конституционной поправки, чтобы придать новый импульс реформе судебной системы с целью обеспечения ее подлинной независимости от внешнего и внутреннего вмешательства и влияния. Таким образом, Ассамблея:

6.1. приветствует принятие нового закона О судоустройстве и статусе судей в соответствии с конституционными поправками;

6.2. принимает к сведению предлагаемые поправки к закону О Конституционном Суде, которые, по мнению Венецианской комиссии, является улучшение действующего законодательства; она призывает власти к выполнению остальных рекомендаций Венецианской комиссии, в частности в отношении индивидуальных жалоб в Конституционный Суд;

6.3. принимает к сведению тот факт, что проект закона О высшем Совете юстиции был подготовлен в тесном сотрудничестве с Советом Европы и приветствует принятие Верховной Радой этого закона, в которой отражены рекомендации Совета Европы и ее совместимость со стандартами в этой области. Ассамблея просит власти добиться заключение Венецианской комиссии относительно принятого закона и реализовать любые рекомендации, содержащиеся в этом заключении.

7. Ассамблея приветствует прогресс в расследовании, и вновь призвать власти провести полное расследование насилия и гибели людей во время Евромайдана, а также событий вокруг дома профсоюзов в Одессе в соответствии с рекомендациями Международной консультативной группы Совета Европы.

8. По мнению Ассамблеи, процесс конституционной реформы не должны сводиться к децентрализации и судебной части, но также решения других областях, где были отмечены недостатки, в том числе в связи с разграничением полномочий.

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9. Ассамблея выражает свою обеспокоенность в связи с проблемами прав человека, которые были подняты в связи с Законом о люстрации. Таким образом, настоятельно призывает Верховную Раду безотлагательно принять поправки к этому закону, которые были подготовлены в сотрудничестве с Венецианской комиссией для того, чтобы решать эти проблемы и искать дополнительные меры, чтобы гарантировать, что все рекомендации в окончательном заключении Венецианской комиссии отражены в законе и что реализация закона находится в полном соответствии с европейскими стандартами.

10. По мнению Ассамблеи, повсеместная коррупция в Украине продолжает оставаться основной пунктом для беспокойства. Длительное отсутствие выраженного и конкретного прогресса в этой области, в том числе в отношении судебных преследований и обвинительных приговоров, потенциально могут уменьшить последствия масштабной реформы органов власти и, в конечном счете, подрывает доверие общества к политической и судебной системы в целом. В этой связи, Ассамблея обеспокоена тем, что темпы борьбы с коррупцией-это слишком медленно, и конкретные результаты являются слишком ограниченными. Кроме того, она подтверждает свою озабоченность в связи с переплетением политических и экономических интересов в политической обстановке в стране, которая влияет на общественное мнение и могут помешать борьбе с коррупцией. Поэтому Ассамблея приветствует создание основных институциональных рамок для борьбы с коррупцией в стране и рассчитывает, что увидеть ощутимые и конкретные результаты, в том числе в отношении судебных преследований и обвинительных приговоров. В частности, Ассамблея:

10.1. приветствует внедрение электронной системы декларирования и призывает власти обеспечить, чтобы Национальное Агентство по предупреждению коррупции имело необходимые ресурсы для проведения аудиторских проверок деклараций;

10.2. призывает власти гарантировать, что специализированный антикоррупционный прокурор будет иметь достаточные ресурсы для выполнения своих задач, включая открытие офисов во всех регионах страны;

10.3. призывает власти создать специальный антикоррупционный суд для борьбы с широким распространением коррупции в судебной системе, который имеет важное значение для успеха борьбы с коррупцией в целом;

10.4. приветствует принятие закона о гражданской службе и призывает власти обеспечить скорейшее принятие всех подзаконных актов.

11. Ассамблея повторяет свой призыв к принятию единого избирательного Кодекса, который вводит пропорциональную систему выборов и полностью соответствует европейским стандартам. Ассамблея выражает озабоченность в связи с тем, что статья 81 Конституции Украины допускает исключение члена парламента, который изменяет своей лояльности к партии или фракции, от которого он был избран. Это противоречит европейским стандартам и этой конституционной статьи должны быть внесены изменения в контексте продолжающейся конституционной реформы. По тем же причинам, Ассамблея призывает Верховную Раду отменить недавние поправки к закону О выборах народных депутатов, которые позволяют политическим партиям постфактум изменить партийные списки кандидатов.

12. Ассамблея отмечает, что Верховная Рада отложила ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и бытового насилия (СДСЕ № 210, "Стамбульская Конвенция"). Она призывает Верховную Раду снова вернуть ее в свою повестку дня и обеспечить скорейшую ратификацию этого важного документа.

13. Ассамблея отмечает, что отдельные депутаты Верховной Рады обжаловали в Конституционном суде Закон о принципах государственной языковой политики, заявив о неконституционности ряда его положений, а также ситуации, в которой он был принят. Ассамблея выражает свою обеспокоенность тем, что некоторые проекты направлены на сокращение текущих прав национальных меньшинств. Весьма важно, что в соответствии с правовыми нормами, которые предлагают изменить, национальным меньшинствам могли сохранить право на использование языков национальных меньшинств, которые предусмотрены Конституцией и международными обязательствами страны. Подчеркивая важность продолжения осуществления всеобъемлющей политики в отношении языков меньшинств для стабильности в стране, Ассамблея призывает власти обеспечить, чтобы, в случае, если закон О государственных языках не будет отменен судом, минимальные нормы использования языков меньшинств, содержащиеся в этом законе сохраняется.

14. В связи с этим, Ассамблея призывает все соответствующие органы Совета Европы и впредь оказывать Украине необходимую экспертную помощь, направленную на укрепление демократических институтов, продолжить мониторинг ситуации в Украине и вокруг Украины и принять все возможные меры, чтобы заставить Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства по международному праву и международных обязательств в целях обеспечения уважения прав человека в аннексированном Крыму и освобождения всех украинских политзаключенных и незаконно задержанных лиц.

Перевод: 112 Украина