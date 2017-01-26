Новинский: резолюция ПАСЕ - победа украинской оппозиции

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Принятый накануне в ПАСЕ доклад мониторингового комитета "Функционирование демократических институтов в Украине" (см. здесь) является победой украинской оппозиции и свидетельством признания ее авторитета в Европе, заявил народный депутат ("Оппозиционный блок"), член украинской делегации в ПАСЕ Вадим Новинский.

В среду, 25 января, в Страсбурге Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине". "За" проголосовали 106 делегатов.

"В тексте доклада звучат следующие требования и рекомендации к украинской власти:

— требование исправить закон о люстрации, нарушающий права человека – "Ассамблея выражает свою обеспокоенность в связи с проблемами прав человека, которые были нарушены законом о люстрации";

— призыв к украинским властям соблюдать права оппозиции, парламентской и непарламентской, обеспечить политический плюрализм, дать возможность оппозиции выполнять свою роль в полном объеме;

— выражается обеспокоенность языковыми проектами украинской власти, направленными на сужение существующих прав национальных меньшинств.

Дополнительно внесена поправка, что в Украине должны быть "сохранены права национальных меньшинств на использование своих языков национальных меньшинств, которые предусмотрены Конституцией и всеми международными обязательствами страны.

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И самое главное – в резолюции четко озвучено требование к украинской власти выполнения "Минских соглашений" об изменениях в Конституцию, касающихся децентрализации", — написал на своей странице в Facebook Новинский.

Нардеп отмечает, что подготовленный Ассамблеей доклад, "безусловно, является серьезным авансом для украинской власти, возможно даже излишне толерантным и комплементарным по отношению к ней".

"Вряд ли существующие проблемы в гуманитарной и социальной сферах позволяют говорить о серьезном прогрессе в развитии и качестве функционирования демократических институтов в Украине; скорее стоит говорить о деградации демократии в стране… Очень важно, что в доклад была добавлена наша поправка с требованием к украинским властям соблюдать права оппозиции. По нашему мнению – и оно было поддержано нашими европейскими коллегами – благодаря умышленным действиям власти в Украине сложилась ситуация, исключающая равную политическую конкуренцию. Отсутствуют плюрализм мнений, свобода слова и совести. Оппозиция подвергается преследованиям и дискриминации. Это касается как парламентской, так и непарламентской, и несистемной оппозиции", — добавил Новинский.

Также он утверждает, что "ПАСЕ рекомендовала украинской власти прекратить эксперименты в языковом вопросе, ведь практика последних нескольких лет показывает – в Украине идет систематическое наступление на языковые и культурные права национальных меньшинств, а также на закрепленные в Конституции Украины права русскоязычных граждан".

"Наконец, еще одна важнейшая и для страны, и лично для меня тема стала предметом активной дискуссии в кулуарах, и была озвучена мною в моем выступлении.

Речь о разрушительной политике власти в церковном вопросе. Наша позиция о невозможности вмешательства государства в церковные дела нашла широкую поддержку среди делегатов ПАСЕ. Уверен, что в дальнейшем нам удастся сделать эту проблему одной из центральных, и добиться улучшения ситуации. Впрочем, это касается и всех ключевых вопросов, озвученных в докладе", — резюмировал украинский парламентарий.

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Ранее сообщалось, что ПАСЕ отклонила поправку о проведении выборов в Верховную Раду на неподконтрольных территориях Украины.