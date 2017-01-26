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    Павлив: резолюция ПАСЕ – выигранное сражение против "партии войны"

    Тема:

    Резолюция ПАСЕ по Украине (17)

    (обновлено: )834110
    Проголосованный доклад ПАСЕ адресует украинской власти немало жестких требований, а поправки и дополнения в него – результат работы украинской оппозиции, отмечает политолог Михаил Павлив.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине". Как отмечается в резолюции, Ассамблея выражает обеспокоенность по поводу медленного прогресса в борьбе с коррупцией, а также отсутствие конкретных результатов.

    В резолюции отмечены конституционная реформа, сотрудничество с Венецианской комиссией, приветствуются поправки, связанные с юридической системой.

    Саму резолюцию на своей странице в Facebook прокомментировал политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

    Олег Постернак
    Олег Постернак/Facebook
    Закон о госязыке — быть или не быть, резолюция ПАСЕ по Украине. Мнение эксперта

    "Хороший день…

    Полная победа оппозиции, нашей, а не "оранжевой", в Страсбурге.

    Проголосованный доклад ПАСЕ, несмотря на басни порохоботов про "героическую" победу над фейковой поправкой про "выборы на Донбассе", адресует украинской власти немало жестких требований.

    Например:

    — исправить закон о люстрации, нарушающий права человека;
    — соблюдать права оппозиции, обеспечить политический плюрализм, дать возможность оппозиции выполнять свою роль в полном объеме;
    — обеспечить полное расследование преступлений, совершенных на Майдане и в Одессе(!);
    — учитывать, в процессе проведения децентрализации, этнический состав и специфику исторически сложившихся регионов;
    — пересмотреть закон о декоммунизации в соответствии с критикой Венецианской комиссии;
    — "выполнить Украине (пункты) Минских соглашений об изменениях в Конституцию, касающихся децентрализации";
    — не вносить изменения в языковой закон.

    Все эти поправки и дополнения результат работы нашей оппозиции.

    Докладчиком от оппозиции был Вадим Новинский

    Его выступление и аргументы ПАСЕ сочла убедительными.

    Это еще не победа над "партией войны", но выигранное сражение", – написал Павлив.

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