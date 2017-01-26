Павлив: резолюция ПАСЕ – выигранное сражение против "партии войны"

РИА Новости Украина
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине". Как отмечается в резолюции, Ассамблея выражает обеспокоенность по поводу медленного прогресса в борьбе с коррупцией, а также отсутствие конкретных результатов.
В резолюции отмечены конституционная реформа, сотрудничество с Венецианской комиссией, приветствуются поправки, связанные с юридической системой.
Саму резолюцию на своей странице в Facebook прокомментировал политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.
"Хороший день…
Полная победа оппозиции, нашей, а не "оранжевой", в Страсбурге.
Проголосованный доклад ПАСЕ, несмотря на басни порохоботов про "героическую" победу над фейковой поправкой про "выборы на Донбассе", адресует украинской власти немало жестких требований.
Например:
— исправить закон о люстрации, нарушающий права человека;
— соблюдать права оппозиции, обеспечить политический плюрализм, дать возможность оппозиции выполнять свою роль в полном объеме;
— обеспечить полное расследование преступлений, совершенных на Майдане и в Одессе(!);
— учитывать, в процессе проведения децентрализации, этнический состав и специфику исторически сложившихся регионов;
— пересмотреть закон о декоммунизации в соответствии с критикой Венецианской комиссии;
— "выполнить Украине (пункты) Минских соглашений об изменениях в Конституцию, касающихся децентрализации";
— не вносить изменения в языковой закон.
Все эти поправки и дополнения результат работы нашей оппозиции.
Докладчиком от оппозиции был Вадим Новинский
Его выступление и аргументы ПАСЕ сочла убедительными.
Это еще не победа над "партией войны", но выигранное сражение", – написал Павлив.
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