Рудяков: Украина может получить контроль над границей в Донбассе в 2018 году

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Россия согласна на вооружение наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения в Донбассе, стрелковым оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.

При этом он отметил, что идея Киева о полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе противоречит минским соглашениям.

Стоит добавить, что Австрия в рамках своего председательства в ОБСЕ будет выступать за расширение миссии в Украине и за улучшение ее технического оснащения.

Насколько реально вооружение наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

(публикуется на языке оригинала)

Що змусило змінити російську сторону думку щодо озброєння місії ОБСЄ?

– Вони навряд чи змінили свою думку, вони її уточнили, бо тоді, коли ця ідея виникла, тоді, коли наш президент вперше сказав, а другі повторили, то пан Путін сказав: ми підтримуємо, ми готові підтримати цю ініціативу Порошенка. Але зараз в зв’язку з головуванням в ОБСЄ Австрії почали говорити про наповнення цієї місії поліційної ОБСЄ на Донбасі.

Тоді, я думаю, росіяни на випередження зіграли, сказали те, що озвучив пан Лавров.

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Можете уточнити, це відповідає Мінським домовленостям?

– З формальної точки зору, в Мінських домовленостях про озброєну поліцейську місію ОБСЄ немає, не згадується. Там передбачені інші функції. Відповідно, там було доповнення. Але це доповнення тоді було. А зараз в Мінських домовленостях про місію ОБСЄ немає.

Зараз камінь спотикання в тому, що наша сторона пропонує цю поліцейську місію ОБСЄ для того, щоби вона забезпечувала охорону правопорядку. А в Мінських угодах, в цій примітці № 1 до Мінських угод, написано, що цим має займатись народна міліція, яку утворюють місцеві органи влади окремих регіонів Донецької та Луганської областей. От цей зараз камінь спотикання, бо різне наповнення поняття поліцейської місії ОБСЄ.

Озброєння стане порушенням?

– Це не є порушенням. Це розвиток домовленостей. Це уточнення домовленостей, реальної ситуації, яка складається на місці.

Буде імплементація?

– Так. В процесі роботи над імплементацією йде доповнення, уточнення, що є цілком логічним процесом.

Себастьян Курц заявив, що Австрія в рамках свого головування виступатиме за розширення місії ОБСЄ, за поліпшення її оснащення. Чим це аргументовано?

– Це пояснюється тим, що Австрія зараз ставить перед собою не менш амбітні цілі, ніж ставила Німеччина, і це молодий, але завзятий міністр Курц хотів би зрушити з мертвої точки.

Але, я думаю, мова буде йти про розширення повноважень, функцій, кількісного складу, технічного забезпечення покращення місії, яка зараз існує. Бо про те, щоби нові функції, нові повноваження давати – це дуже складна процедура, тобто австріяки навіть не встигнуть, якщо захочуть сьогодні розпочати, вони не встигнуть узгодити з країнами – членами ОБСЄ все.

Озброєння місії ОБСЄ що нам це дасть?

– Нам це дасть, можливо, перший крок до того вигляду цієї місії, до якого ми прагнемо. Це стрілкове озброєння, так, як в ОБСЄ не було попередніх місій, але в місії ООН миротворчій стрілкове озброєння – це палиця о двох кінцях.

Вона, з одного боку, дає впевненості певної, з іншого – вона робить цих людей озброєними і, відповідно, по них тоді можна стріляти. Такі випадки бували. Так що ця стрілкова зброя проти якоїсь іншої зброї, яка є на Донбасі, на жаль, вона… Це, знову ж таки, психологічний більше крок, ніж реальний з точки зору озброєння.

За можливих змін в форматі роботи поліцейської місії наскільки можливо, що Україна отримає контроль над кордоном?

– Якщо про це думати, то це віддалена перспектива. В кращому випадку, в найоптимістичнішому для нас сценарії це, можливо, кінець 2017-го року. Це, повторюсь, в найкращому випадку, якщо буде збіг обставин, які для цього мають збігтись.

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А реально, я думаю, що це 2018 рік, до цього, можливо, дійде справа. Дай Бог, щоб дійшла.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в студии Голоса Столицы рассказал об урегулировании конфликта в Донбассе.