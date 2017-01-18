наверх
18.01.201714:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.52+ 0.15
  • USD27.63- 0.09
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Ни денег, ни самолета. Казахстан не получил заказанный Украине Ан-74Т

    (обновлено: )30430
    Самолет, который по заказу Казахстана должен был построить Харьковский авиационный завод еще в октябре 2015 года, не прилетел в Астану. Украина, сославшись на форс-мажор, так и не вложилась в установленные сроки.
    Ан-74Т
    antonov.com

    РИА Новости Украина — Sputnik

    Скандал между Казахстаном и Украиной из-за срыва заказа на Ан-74Т перешел в вялотекущую стадию. Казахстанская сторона заплатила уже 15 млн долларов, однако так и не получила заказанный самолет. Изначально в договоре указывался срок — октябрь 2015 года. Теперь ожидается, что самолет прилетит в столицу Казахстана не раньше ноября  2017 года, пишет Sputnik Казахстан

    А воз и ныне там

    Флаг Украины и Казахстана
    Сайт президента Украины
    Казахстан и Украина: конец совместному самолетостроению

    Договор с Харьковским авиационным заводом на изготовление и поставку самолета Ан-74Т-200А, а также обучение авиационного персонала, был заключен воинской частью 3656 Нацгвардии Казахстана еще в феврале 2014 года. 

    Стоимость самолета составила 29 млн 580 тысяч долларов, в том числе цена за переобучение летного и инженерно-технического составов – 420 тысяч долларов. 

    Согласно условиям договора, в 2014 году воинская часть оплатила поставщику 15 миллионов долларов или почти 50% стоимости всего контракта. 25% составил авансовый платеж, еще 25% были оплачены после подписания промежуточного акта о выполнении работ по изготовлению самолета. Летный и инженерно-технический составы из Казахстана в 2014 году прошли полный курс теоретического переобучения на харьковском предприятии, за что было оплачено более 200 тысяч долларов.

    Однако к установленному сроку — октябрю 2015 года самолет имел лишь 85% готовность. В ответ казахстанская сторона подала иск в хозяйственный суд Харьковской области о признании поставщика недобросовестным участником гозакупок. 

    В то же время украинская сторона предоставила экспертное заключение торгово-промышленной палаты Украины о возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению условий договора. Форс-мажором стала невозможность поставок в Украину ряда авиационных приборов и деталей, которые изготавливаются в России. 

    Читайте также: Виктор Суслов о шансах Украины выиграть арбитраж в Лондоне

    24 декабря 2015 года казахстанской воинской частью было заключено дополнительное соглашение с Харьковским авиационным заводом о продлении срока поставки самолета до ноября 2016 года. Однако с обещанного  украинской стороной срока прошло три месяца, а воз и ныне там. 

    Махну серебряным тебе крылом

    Флаг Евросоюза
    www.flickr.com
    Главное маневры? Зачем Евросоюзу еще один военный оборонительный союз

    "На основании заключения, выданного торгово-промышленной палатой Украины о возникновении форс-мажорных обстоятельств, было заключено дополнительное соглашение на поставку самолета Ан-74Т-200А до ноября 2017 года", — сообщил Sputnik Казахстан заместитель Главнокомандующего Нацгвардией по технике и вооружению Сагатбек Нурахметов.

    То есть 15 миллионов долларов, которые казахстанская сторона заплатила в виде аванса украинскому предприятию, так и остались в Украине вместе с недостроенным самолетом. Вернуть деньги шансов крайне мало, поскольку по закону в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, поставщик освобождается от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. 

    При этом, по информации издания, еще три месяца назад Харьковский авиационный завод и "Укроборонпром" выдали казахстанской стороне гарантийные письма об "имеющихся предпосылках по успешному завершению строительства самолета". Однако, о каких именно предпосылках шла речь, пока неизвестно. 

    Как отметил заместитель главнокомандующего Нацгвардией Казахстана, срок действия обязательств по договору еще не завершен. А это значит, что украинское предприятие признает свои обязательства перед казахстанской стороной. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Смена власти в США
    Экс-министр экономики, заслуженный экономист Украины Виктор Суслов
    Экономика Украины. Падение гривны
    На месте перестрелки в Олевске Житомирской области
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске