Ни денег, ни самолета. Казахстан не получил заказанный Украине Ан-74Т

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Скандал между Казахстаном и Украиной из-за срыва заказа на Ан-74Т перешел в вялотекущую стадию. Казахстанская сторона заплатила уже 15 млн долларов, однако так и не получила заказанный самолет. Изначально в договоре указывался срок — октябрь 2015 года. Теперь ожидается, что самолет прилетит в столицу Казахстана не раньше ноября 2017 года, пишет Sputnik Казахстан.

А воз и ныне там

Договор с Харьковским авиационным заводом на изготовление и поставку самолета Ан-74Т-200А, а также обучение авиационного персонала, был заключен воинской частью 3656 Нацгвардии Казахстана еще в феврале 2014 года.

Стоимость самолета составила 29 млн 580 тысяч долларов, в том числе цена за переобучение летного и инженерно-технического составов – 420 тысяч долларов.

Согласно условиям договора, в 2014 году воинская часть оплатила поставщику 15 миллионов долларов или почти 50% стоимости всего контракта. 25% составил авансовый платеж, еще 25% были оплачены после подписания промежуточного акта о выполнении работ по изготовлению самолета. Летный и инженерно-технический составы из Казахстана в 2014 году прошли полный курс теоретического переобучения на харьковском предприятии, за что было оплачено более 200 тысяч долларов.

Однако к установленному сроку — октябрю 2015 года самолет имел лишь 85% готовность. В ответ казахстанская сторона подала иск в хозяйственный суд Харьковской области о признании поставщика недобросовестным участником гозакупок.

В то же время украинская сторона предоставила экспертное заключение торгово-промышленной палаты Украины о возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению условий договора. Форс-мажором стала невозможность поставок в Украину ряда авиационных приборов и деталей, которые изготавливаются в России.

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24 декабря 2015 года казахстанской воинской частью было заключено дополнительное соглашение с Харьковским авиационным заводом о продлении срока поставки самолета до ноября 2016 года. Однако с обещанного украинской стороной срока прошло три месяца, а воз и ныне там.

Махну серебряным тебе крылом

"На основании заключения, выданного торгово-промышленной палатой Украины о возникновении форс-мажорных обстоятельств, было заключено дополнительное соглашение на поставку самолета Ан-74Т-200А до ноября 2017 года", — сообщил Sputnik Казахстан заместитель Главнокомандующего Нацгвардией по технике и вооружению Сагатбек Нурахметов.

То есть 15 миллионов долларов, которые казахстанская сторона заплатила в виде аванса украинскому предприятию, так и остались в Украине вместе с недостроенным самолетом. Вернуть деньги шансов крайне мало, поскольку по закону в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, поставщик освобождается от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

При этом, по информации издания, еще три месяца назад Харьковский авиационный завод и "Укроборонпром" выдали казахстанской стороне гарантийные письма об "имеющихся предпосылках по успешному завершению строительства самолета". Однако, о каких именно предпосылках шла речь, пока неизвестно.

Как отметил заместитель главнокомандующего Нацгвардией Казахстана, срок действия обязательств по договору еще не завершен. А это значит, что украинское предприятие признает свои обязательства перед казахстанской стороной.