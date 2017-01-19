Крымский визит Захарченко и Плотницкого: важные заявления о будущем ЛДНР

Александр Белокобыльский, РИА Новости Украина

Республики идут вслед за Крымом

Лидеры непризнанных Донецкой и Луганской республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий находятся сейчас с визитом в Крыму. Они прибыли на полуостров, включенный в состав Российской Федерации после референдума в марте 2014, чтобы участвовать в торжествах по случаю 363-й годовщины Переяславской рады.

Ряд политических заявлений от глав республик анонсировал депутат Госдумы РФ, зампред Русской общины Крыма Андрей Козенко.

Визит продлится до 20 января, однако ключевые месседжи Захарченко и Плотницкий уже послали Urbi et Orbi во время совместной пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

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Прежде всего, лидеры Отдельных районов Донецкой и Луганской областей заявили, что они стремятся идти тем же путем, который прошел Крым. То есть их цель – присоединение к РФ.

"Мы по-хорошему завидуем вам, крымчанам, что вы прошли этот отрезок пути. Но вы проложили этот путь для нас. Мы идем небольшими шагами, но мы знаем, куда мы идем. Нас объединяет не только история, общие корни и духовность. Мы – один народ. Мы сегодня идем по вашему пути и возвращаемся к нашим братьям", – сказал Плотницкий.

Правда, чуть позже последовало уточнение, что в идеале главы ЛДНР – за новую Переяславскую раду, на которой бы к России присоединилась Украина целиком.

Почему не объединяют ЛДНР

Но это дело отдаленного на неопределенный срок будущего. Поскольку пока (это второй главный тезис) ДНР и ЛНР не могут не то, что присоединиться к РФ, но даже объединиться между собой. Несмотря на то, что "Конституционный акт о создании Союза народных республик" (в составе ДНР и ЛНР) был утвержден в Донецке еще 26 июня 2014 года. Препятствием к объединению, оказывается, стали Минские договоренности.

"Мы с Игорем (глава ЛНР Плотницкий – ред.) оба подписанты минских соглашений. Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение – это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы", – объяснил глава ДНР Захарченко.

И будто в подтверждение этого второго тезиса именно 17 января Совмин ЛНР объявляет о полноценном таможенном контроле между республиками. Отныне проезд коммерческого транспорта и провоз коммерческих грузов из ДНР в ЛНР разрешен только через таможенные пункты. Полностью запрещен также ввоз подакцизных товаров.

Уменьшились даже нормы продуктов, разрешенных к провозу частными лицами для личного употребления. Если раньше люди могли провозить для себя по 5 кило мяса и готовых мясных продуктов, то теперь – только 3 кг, вина можно было ввезти 5 литров на человека, теперь же – только 2 литра.

Заочная полемика с Болотовым

Символично, что политические заявления Захарченко и Плотницкого сделали в Крыму, на территории, которая официально вошла в состав России. Их слова о невозможности объединить непризнанные республики прозвучали как полемический ответ на тезисы бывших лидеров ЛНР – первого главы республики Валерия Болотова и экс-председателя Народного совета Алексея Карякина, которые также находятся в РФ.

Те в своих выступлениях, особенно в последние месяцы, настойчиво говорят об объединении ЛДНР.

"…считаю, что необходимо объединение республик. Спрашивают, хочу ли я возглавить объединенные республики? На данный момент считаю наиболее подходящей кандидатурой Александра Захарченко, т.к. он наиболее владеет ситуацией и пользуется авторитетом у людей", – написал на своей странице в соцсети "Вконтакте" Болотов неделю назад, 11 января.

"…лично я вижу целесообразность объединения ЛНР и ДНР. Я полагаю, что тогда очень многие вопросы будут исправлены", – сказал в интервью на следующий день Карякин.

Оба они подчеркивают, что нынешнего главу ЛНР Игоря Плотницкого необходимо менять, поскольку, по их словам, он не пользуется авторитетом и к нему – множество претензий.

Контролирует ли Плотницкий ЛНР?

Очевидно, с политической точки зрения в ЛНР и на самом деле все не так просто. И Плотницкий не до конца контролирует положение республике. Пример тому можно было наблюдать несколько дней назад.

На сайте информагентства "ЛуганскИнформЦентр", которое называется "государственным" и должно, по идее, подчиняться главе, в пятницу, 13 января, опубликовано заявление Плотницкого. Мол, он будет поддержал председателя Совмина ЛНР Козлова, работу которого в конце декабря парламент республики признал неудовлетворительной. Хотя глава тогда сам жестко критиковал Сергея Козлова.

Затем на сайте самого главы появляется опровержение – ничего подобного, и вообще будем разбираться, как могло появиться на "ЛИЦ" заявление, которого Плотницкий не делал. А позже "ЛуганскИнформЦентр" публикует опровержение опровержения.

Самое интересное, что все три новости доступны до сих пор! То есть либо у Плотницкого не хватает власти, чтобы снять две новости с сайта государственного (!) информагентства, либо он не в состоянии контролировать пресс-службу собственной администрации.

Во избежание резких движений

Складывается впечатление, что крымский визит для главы ЛНР важнее, чем для его донецкого коллеги. Поскольку выступления на такой важной ("сакральной") площадке – мощный способ укрепить собственный авторитет. И заодно закрепить политическую линию тех сил, которые он представляет.

Важным моментом выглядит и заявление от лица принимающей стороны, сделанное депутатом Госдумы РФ, зампредом Русской общины Крыма Андрей Козенко.

"Я как представитель Русской общины Крыма инициировал создание депутатской группы, которая бы взаимодействовала с парламентами двух республик", – заявил он.

При этом, анонсируя прибытие гостей, он особо подчеркивал, что Русская община Крыма подпишет соглашение о сотрудничестве с общественным объединением "Мир Луганщине". Эта организация была создана в 2014 году Плотницким, который от нее баллотировался на выборах главы республики. Она же имеет большинство в Народном совете ЛНР. Иными словами, речь идет опять-таки об укреплении позиций Плотницкого.

Таким образом, поездка Плотницкого и Захарченко в Крым служит укреплению существующей политической линии и должна предотвратить любые резкие перемены в республиках. Как в векторе их движения, так и в том, что касается руководящих лиц. Прежде всего – уберечь от посягательств Игоря Плотницкого.