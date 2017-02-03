наверх
04.02.201700:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Ельченко: Украина видит "основательную поддержку" США

    (обновлено: )90
    Постпред Ельченко, отвечая в пятницу на вопрос журналистов о возможной смене тона со стороны США, отметил, что "для нас важна суть". По его словам, он чувствует основательную поддержку США.
    Владимир Ельченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что страна видит "основательную поддержку" США.

    Смотрите также: Заявление постпреда США в ООН о санкциях против РФ

    Постпред Ельченко, отвечая в пятницу на вопрос журналистов о возможной смене тона со стороны США, отметил, что "для нас важна суть". Прозвучавшее заявление Хейли он назвал "крайне позитивным, очень воодушевляющим". Отвечая на вопрос, чувствует ли он поддержку США, постпред Украины ответил: "Абсолютно, очень основательную".

    Новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, в свое первом выступлении в Совете Безопасности ООН заявила, что США "действительно хотят лучших отношений с Россией, тем не менее, плачевная ситуация на востоке Украины требует ясного и серьезного осуждения действий России".

    Также он выразила озабоченность всей американской администрации по поводу ситуации в Крыму.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Последствия обстрелов Авдеевки. Архивное фото
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Владислав Зимовец
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    Донбасс: блокада и пиар
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Взять и запретить. Культурная война с РФ