Ельченко: Украина видит "основательную поддержку" США

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что страна видит "основательную поддержку" США.

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Постпред Ельченко, отвечая в пятницу на вопрос журналистов о возможной смене тона со стороны США, отметил, что "для нас важна суть". Прозвучавшее заявление Хейли он назвал "крайне позитивным, очень воодушевляющим". Отвечая на вопрос, чувствует ли он поддержку США, постпред Украины ответил: "Абсолютно, очень основательную".

Новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, в свое первом выступлении в Совете Безопасности ООН заявила, что США "действительно хотят лучших отношений с Россией, тем не менее, плачевная ситуация на востоке Украины требует ясного и серьезного осуждения действий России".

Также он выразила озабоченность всей американской администрации по поводу ситуации в Крыму.