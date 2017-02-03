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    Постпред Хейли выразила общую озабоченность США по Крыму – Белый дом

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (294)

    (обновлено: )12101
    Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер проводит пресс-брифинг
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 3 фев – РИА Новости Украина. Постпред США в ООН Никки Хейли выразила озабоченность всей американской администрации по поводу ситуации в Крыму, заявил в рамках регулярного брифинга представитель Белого дома Шон Спайсер.

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    "Я думаю, что постпред очень ясно выразила нашу общую озабоченность по поводу России в связи с оккупацией Крыма", — сказал Спайсер.

    В своем первом выступлении в Совбезе ООН Хейли заявила, что связанные с Крымом санкции США против России останутся в силе, пока полуостров не вернется под контроль Украины.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

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