Постпред Хейли выразила общую озабоченность США по Крыму – Белый дом

КИЕВ, 3 фев – РИА Новости Украина. Постпред США в ООН Никки Хейли выразила озабоченность всей американской администрации по поводу ситуации в Крыму, заявил в рамках регулярного брифинга представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Я думаю, что постпред очень ясно выразила нашу общую озабоченность по поводу России в связи с оккупацией Крыма", — сказал Спайсер.

В своем первом выступлении в Совбезе ООН Хейли заявила, что связанные с Крымом санкции США против России останутся в силе, пока полуостров не вернется под контроль Украины.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.