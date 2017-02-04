В ОБСЕ подтвердили гибель нескольких мирных жителей при обстрелах в Авдеевке

Aleksey FILIPPOV / AFP

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Несколько мирных жителей погибли в результате обстрелов в Авдеевке и Донецке. Об этом сообщили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

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Наблюдатели ОБСЕ в ночь на субботу сообщили со ссылкой на медиков больницы в подконтрольной правительству Авдеевке о двух погибших и двух раненых в результате нарушений режима прекращения огня в пятницу.

"СММ подтверждает гибель нескольких мирных граждан и ранения довольно многих мирных жителей в Авдеевке и в городе Донецке после обстрелов. Наблюдатели также видели ущерб жилым домам в подконтрольной украинским силам Авдеевке и районах Донецка, подконтрольных ДНР", — говорится в сообщении миссии.

Наблюдатели отметили, что в донецкой больнице общались с пострадавшими, среди которых 61-летняя женщина, у которой осколочные ранения обеих запястий и плеча.

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила, что восстановительные работы в Авдеевке остановлены по причине нарушения режима прекращения огня.