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    Фотоитоги 3 февраля: взрыв и обстрелы в Донецке, пожар в Киеве, саммит ЕС на Мальте

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (545)

    (обновлено: )57
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    В Киеве загорелся судостроительно-судоремонтный завод
    Лидеры стран ЕС на саммите в Валлетте, Мальта
    Французские полицейские патрулируют территорию у Лувра после того, как солдат выстрелил и тяжело ранил человека, который пытался напасть на него, Париж
    Участники соревнований зимнего чемпионата Украины по велосипедному спорту во Львове
    Председатель ГСЧС Николай Чечеткин на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации в г. Авдеевка
    Разгрузка гуманитарной помощи в Авдеевке
    Члены МЧС самопровозглашенной ДНР расчищают завалы после обстрелов в Донецке
    Танки в Авдеевке
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля
    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля. Мотель
    @eger_ok
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Калининском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Киеве загорелся судостроительно-судоремонтный завод
    В Киеве загорелся судостроительно-судоремонтный завод
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Лидеры стран ЕС на саммите в Валлетте, Мальта
    Лидеры стран ЕС на саммите в Валлетте, Мальта.
    REUTERS Yves Herman
    Французские полицейские патрулируют территорию у Лувра после того, как солдат выстрелил и тяжело ранил человека, который пытался напасть на него, Париж
    Французские полицейские патрулируют территорию у Лувра после того, как солдат выстрелил и тяжело ранил человека, который пытался напасть на него, Париж.
    ALAIN JOCARD / AFP
    Участники соревнований зимнего чемпионата Украины по велосипедному спорту во Львове
    Участники соревнований зимнего чемпионата Украины по велосипедному спорту во Львове
    УНИАН
    Председатель ГСЧС Николай Чечеткин на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации в г. Авдеевка
    Председатель ГСЧС Николай Чечеткин на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации в г. Авдеевка
    УНИАН
    Разгрузка гуманитарной помощи в Авдеевке
    Разгрузка гуманитарной помощи в Авдеевке
    УНИАН
    Члены МЧС самопровозглашенной ДНР расчищают завалы после обстрелов в Донецке
    Члены МЧС самопровозглашенной ДНР расчищают завалы после обстрелов в Донецке.
    REUTERS Alexander Ermochenko
    Танки в Авдеевке
    Танки в Авдеевке
    REUTERS Gleb Garanich

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    Последствия обстрела в Донецке 2 февраля. Мотель

    Власти Донецка в пятницу сообщили об одном погибшем и 11 раненых в результате ночного обстрела. Также отмечается, что были повреждены десятки домов, газопроводы, линии электропередачи.

    В ДНР сообщили, что два человека погибли, 13 получили ранения в результате обстрела, предположительно, из РСЗО "Ураган" Донецка.

    Смотрите также: Утро в Донецке: последствия ночных обстрелов

    В пятницу почти 80 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям боролись с огнем в складском помещении на Подоле в Киеве.

    Смотрите также: Молитвенный завтрак в США: политики со всего мира и Трамп

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