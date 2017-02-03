Фотоитоги 3 февраля: взрыв и обстрелы в Донецке, пожар в Киеве, саммит ЕС на Мальте

Власти Донецка в пятницу сообщили об одном погибшем и 11 раненых в результате ночного обстрела. Также отмечается, что были повреждены десятки домов, газопроводы, линии электропередачи.

В ДНР сообщили, что два человека погибли, 13 получили ранения в результате обстрела, предположительно, из РСЗО "Ураган" Донецка.

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В пятницу почти 80 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям боролись с огнем в складском помещении на Подоле в Киеве.

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