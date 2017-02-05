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    Последствия обстрела поселка Сартана

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (590)

    26
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Facebook Вячеслав Аброськин
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Facebook Вячеслав Аброськин
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Facebook Вячеслав Аброськин
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Facebook Вячеслав Аброськин
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Facebook Вячеслав Аброськин
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Facebook Вячеслав Аброськин
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Facebook Вячеслав Аброськин
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Facebook Вячеслав Аброськин
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Facebook Вячеслав Аброськин
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Facebook Вячеслав Аброськин
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Facebook Вячеслав Аброськин
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Последствия обстрела поселка Сартана
    Facebook Вячеслав Аброськин

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    Последствия обстрела поселка Сартана

    Обстрелы поселка Сартана осуществлялись с территории, неподконтрольной Украине, говорится в заявлении прокуратуры Донецкой области.

    "В ходе досудебного расследования, с привлечением специалистов, проведен ряд следственных действий, направленных на установление направлении с которого проведен обстрел. Согласно выводам экспертов и специалистов, учитывая углы наклона входных отверстий снарядов, характер повреждений окружающих зданий и предметов, форм и размеров воронок, установлено калибр снарядов (120-122 мм), траекторию их движения — в направлении с востока на запад", — сказано в заявлении.

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    Также установлено, что огонь велся с расстояния примерно 12 км с применением установок САУ. Как отмечается, следствием установлено, что обстрел осуществлялся с территории, неподконтрольной Украине.

    "Многострадальная наша Сартана. Две ночи расстрела мирных жителей Сартаны из установок "Град". Под огнем боевиков вновь оказались семьи, у которых были убиты — расстреляны родственники в 2015 году. Досталось от оккупантов и ушедшим из мирской жизни – разрушено кладбище. Все службы друг другу помогают, действуют сообща по ликвидации последствий обстрела. Полицейские Донетчины будут всегда с вами, наши сартанцы", — написал в Facebook глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

    Напомним, ранее специальная наблюдательная миссия ОБСЕ в официальном отчете указала, что поселок Сартана вблизи Мариуполя обстреляли преимущественно с востока.

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