Последствия обстрела поселка Сартана

Обстрелы поселка Сартана осуществлялись с территории, неподконтрольной Украине, говорится в заявлении прокуратуры Донецкой области.

"В ходе досудебного расследования, с привлечением специалистов, проведен ряд следственных действий, направленных на установление направлении с которого проведен обстрел. Согласно выводам экспертов и специалистов, учитывая углы наклона входных отверстий снарядов, характер повреждений окружающих зданий и предметов, форм и размеров воронок, установлено калибр снарядов (120-122 мм), траекторию их движения — в направлении с востока на запад", — сказано в заявлении.

Смотрите также: Жизнь в Авдеевке: танки под окнами жилых домов

Также установлено, что огонь велся с расстояния примерно 12 км с применением установок САУ. Как отмечается, следствием установлено, что обстрел осуществлялся с территории, неподконтрольной Украине.

"Многострадальная наша Сартана. Две ночи расстрела мирных жителей Сартаны из установок "Град". Под огнем боевиков вновь оказались семьи, у которых были убиты — расстреляны родственники в 2015 году. Досталось от оккупантов и ушедшим из мирской жизни – разрушено кладбище. Все службы друг другу помогают, действуют сообща по ликвидации последствий обстрела. Полицейские Донетчины будут всегда с вами, наши сартанцы", — написал в Facebook глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Напомним, ранее специальная наблюдательная миссия ОБСЕ в официальном отчете указала, что поселок Сартана вблизи Мариуполя обстреляли преимущественно с востока.